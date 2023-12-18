Кейт Миддлтон покорила сеть своим детским воспоминанием о Рождестве (фото)

Кейт Миддлтон ошеломила сеть своим детским фото с празднования Рождества, на котором многим напомнила принца Луи – своего сына.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram принцессы Уэльской.

Кейт Миддлтон показала детское рождественское фото

41-летний королевский поделился фотографией из своего семейного фотоальбома в Instagram, чтобы прорекламировать ее Службу рождественских колядок, которая будет транслироваться в Святвечер и вспомнить, каким было ее Рождество в детстве.

Трогательная фотография Кейт была сделана в 1983 году, когда матери троих детей оставались всего месяц до празднования своего второго Дня рождения.

На изображении принцесса Уэльская одета в красно-синее полосатое платье, темно-синий кардиган и разноцветные бусы из бисера. Представительница королевской семьи, у которой были короткие каштановые волосы, сидит за столом, украшенным праздничными свечами, ошеломленная чем-то вдали.

Позади Уэльской принцессы на фото есть каминная полка из темного дерева, покрытая еловыми ветвями, лентами и сказочными огнями.

Кейт Миддлтон очаровала детским рождественским кадром (фото: www.instagram.com/princeandprincessofwales)

"Делимся некоторыми праздничными воспоминаниями этого Рождества, потому что Shaping Us – это жизненно важное значение наших ранних лет и роль, которую играют то, что окружает нас в формировании остальной нашей жизни", – подписала этот кадр супруга принца Уильяма.

Снимок уже набрал более 30 тысяч понравившихся и порадовал поклонников королевской пары - многими сравнениями между Кейт и принцем Луи, который действительно похож на маленькую принцессу.

Поклонники многодетной матери начали писать комментарии, в которых высказали свое мнение по этому поводу: