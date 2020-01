Кейт Міддлтон опинилася у в'язниці: у мережу потрапили фото

Кейт Міддлтон побувала у в'язниці (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

У мережі показали фото, де герцогиня Кембриджська нанесла візит до в'язниці

Кейт Міддлтон потрапила у в'язницю, але не з кримінальної причини. Справа в тому, що герцогиня Кембриджська відвідала жіночу в'язницю в графстві Мюррей і зустрілася з керівництвом закладу, а також з його охоронцями і ув'язненими.

Дружина принца Вільяма вже сюди приїжджала в 2015 році, але не залишилася байдужою до долі ув'язнених людей і в цей раз приїхала, щоб дізнатися, які зміни в їх житті відбулися.

До речі, зараз герцогиня займається проектом, який присвячений ранньому розвитку та виховання дітей.

Раніше в рамках містами Англії Кейт Міддлтон почала опитування думок людей про виховання дітей. Ініціатива отримала назву "5 big questions on the under 5s" ("5 великих питань у віці до 5 років").

У графіку відвідувань герцогині Кембриджської значаться Бірмінгем, Кардіфф, Лондон і графство Суррей, на південь від британської столиці. Кетрін вже встигла побувати в Музеї науки Бірмінгема, де і почала впроваджувати власну ініціативу. По всій країні люди зможуть висловити свою думку щодо розвитку і вихованні дітей.

