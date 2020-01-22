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Кейт Міддлтон опинилася у в'язниці: у мережу потрапили фото

STYLERЖиття    22.01.2020 - 22:32
Кейт Міддлтон опинилася у в'язниці: у мережу потрапили фото
Кейт Міддлтон побувала у в'язниці (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

У мережі показали фото, де герцогиня Кембриджська нанесла візит до в'язниці

Кейт Міддлтон потрапила у в'язницю, але не з кримінальної причини. Справа в тому, що герцогиня Кембриджська відвідала жіночу в'язницю в графстві Мюррей і зустрілася з керівництвом закладу, а також з його охоронцями і ув'язненими.

Дружина принца Вільяма вже сюди приїжджала в 2015 році, але не залишилася байдужою до долі ув'язнених людей і в цей раз приїхала, щоб дізнатися, які зміни в їх житті відбулися.

До речі, зараз герцогиня займається проектом, який присвячений ранньому розвитку та виховання дітей.

Раніше в рамках містами Англії Кейт Міддлтон почала опитування думок людей про виховання дітей. Ініціатива отримала назву "5 big questions on the under 5s" ("5 великих питань у віці до 5 років").

У графіку відвідувань герцогині Кембриджської значаться Бірмінгем, Кардіфф, Лондон і графство Суррей, на південь від британської столиці. Кетрін вже встигла побувати в Музеї науки Бірмінгема, де і почала впроваджувати власну ініціативу. По всій країні люди зможуть висловити свою думку щодо розвитку і вихованні дітей.

Кейт Міддлтон опинилася у в'язниці: у мережу потрапили фотоКейт Міддлтон опинилася у в'язниці: у мережу потрапили фото

Кейт Міддлтон відвідала в'язницю (фото: Justin Goff)

Як ми раніше писали, принци Гаррі та Вільям провели таємну зустріч, на якій були присутні також їхні дружини. Рідні брати вирішили провести секретні переговори між своїми сім'ями, щоб покласти край давній ворожнечі і встати на шлях примирення перед довгою розлукою.

Кейт Міддлтон в блузі за 9000 грн і брюках-кльош показала, як виглядати стрункіше і вище Кейт Міддлтон в сукні з прозорого тюлю підкорила ефектним образом на першому сольному прийомі принца Вільяма
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