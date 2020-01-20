ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Були серйозні розбіжності: принци Гаррі та Вільям провели таємну зустріч

STYLERЖиття    20.01.2020 - 20:26
Були серйозні розбіжності: принци Гаррі та Вільям провели таємну зустріч
Принци Вільям і Гаррі (Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Принци Вільям і Гаррі провели таємні переговори разом зі своїми дружинами

Принци Гаррі та Вільям провели таємну зустріч, на якій були присутні також їхні дружини. Рідні брати вирішили провести секретні переговори між своїми сім'ями, щоб покласти край давній ворожнечі та встати на шлях примирення перед довгою розлукою.

Як повідомляє видання The Sun, на таємній зустрічі герцога Кембридзького і герцога Сассекського були присутні також і їх дружини - Кейт Міддлтон і Меган Маркл. За інформацією джерела, брати домовилися припинити ворожнечу, яка тривала понад два років.

"Вільям і Гаррі провели приватну зустріч далеко від офіційних зустрічей в Сандрінгеме. Вони обговорили свої відносини та майбутнє. Це був новаторський підхід з точки зору збереження зв'язків двох братів. Вони вирішили припинити звертати увагу на тих людей, які заважають їм спілкуватися один з одним. Звичайно ж, під час переговорів в думках були серйозні розбіжності, але родинне тепло було відновлено. Враховуючи те, що Гаррі назавжди йде, було усвідомлення того, що якщо вони зараз не розв'яжуть конфлікт – то вони вже ніколи не розберуться. Вони сумують через то, що тепер так далеко один від одного", - розповіло джерело в королівському палаці.

Кейт Міддлтон і Меган Маркл також брали участь у переговорах, що на думку джерела, також є доказом того, що у відносинах двох пар настала відлига.

Складними відносини залишаються у братів з батьком, принцом Чарльзом. Особливо багато розбіжностей з батьком виникло у принца Гаррі.

"Варто сказати, що минулий тиждень примирив Вільяма і Гаррі, але стосунки з Чарльзом і Каміллою набагато складніше. Там дійсно не вистачає довіри, і на її відновлення піде якийсь час", - йдеться в матеріалі.

Вороги монархії: Меган Маркл і принц Гаррі потрапили в гучний скандал Принца Гаррі і Меган Маркл позбавлять титулів і солідної суми грошей
Новини України Кейт МіддлтонМеган Марклпринц ГарріПринц Вільям
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся