Кейт Міддлтон в блузі за 9000 грн і брюках-кльош показала, як виглядати стрункіше і вище

Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня Кембриджська взялася за реалізацію нової програми для дітей

Герцог і герцогиня Кембриджські з повною силою взялися за свої обов'язки. Все ж тепер у них роботи додалося. Незважаючи на те, що в більшості найближчих заходів Меган Маркл і принца Гаррі замінять принцеса Софія і принц Едвард (третій син Єлизавети II), все ж деякі події доведеться відвідати Кейт Міддлтон і принцу Вільяму. Але поки що Кейт взялася за більш важливу місію. Так, в новому році герцогиня Кембриджська вирішила присвятити себе новій масштабній програмі - вивчення проблем дітей Великобританії.

Для реалізації нової мети дружина принца Вільяма вирушила 21 січня у Бірмінгем, де відвідала унікальне інтерактивне міні-місто для дітей MiniBrum. Також герцогиня побувала в Науковому музеї Бірмінгема. До речі, це перший сольний вихід Кейт Міддлтон в 2020 році. Принц Вільям у цій поїздці свою дружину не супроводжував.

Як завжди, увага ЗМІ і шанувальників королівської сім'ї також була прикута до нового образу герцогині. Для нового виходу в світ Мідлтон вибрала простий, але елегантний аутфіт, який відмінно підійде для офісу або ділової зустрічі. Беремо на замітку.

Стильний діловий образ Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кетрін грала з дітьми і спілкувалася з працівниками MiniBrum в шовковій блузі з яскравим геометричним принтом бірюзової і ніжно-блакитної гами. Блуза під горло з бантом на комірі - від бренду Tabitha Webb. Модні ЗМІ вже відзначили, що в речах цього бренду Миддлон з'являється з 2015 року. До речі, вартість такої блузи становить £295 (трохи більше 9300 грн).

Стильну комбінацію складають також чорні брюки-кльош, а також тонкий поясок. Зверніть увагу, як таке рішення вигідно підкреслює тонку талію й стрункі ноги герцогині. Більш того, вона навіть здається візуально вище. Образ завершують не менш елегантні човники на шпильці.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Герцогиня Кембриджська мило поспілкувалася з дітьми, грала з ними і відповідала на різні питання. Також до спілкування з Міддлтон приєдналися батьки дітей з особливими потребами, які також розповіли про проблеми, з якими стикаються.

“Як мати трьох дітей я добре знаю, наскільки ми цінуємо майбутнє здоров'я і щастя наших дітей. Я хочу дізнатися про ключові проблеми, що зачіпають наші родини і громади, щоб я могла зосередити свою роботу на те, де вона найбільш необхідна", - розповів про головну мету своєї нової програми Кейт Міддлтон.

Нагадаємо, 20 січня герцоги Кембриджські здійснили свій черговий офіційний прийом. Принц Вільям приймав гостей в рамках старту Британо-Африканського інвестиційного саміту. Герцогиня Кетрін блищала перед гостями в ефектному червоному платті з напівпрозорої тюлі.