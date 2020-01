Кейт Миддлтон оказалась в тюрьме: в сеть попали фото

Кейт Миддлтон побывала в тюрьме (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

В сети показали фото, где герцогиня Кембриджская нанесла визит в тюрьму

Кейт Миддлтон попала в тюрьму, но не по криминальной причине. Дело в том, что герцогиня Кембриджская посетила женскую тюрьму в графстве Мюррей и встретилась с руководством заведения, а также с его охранниками и заключенными.

Жена принца Уильяма уже сюда приезжала в 2015 году, но не осталась равнодушна к судьбам заключенных людей и в этот раз приехала, чтобы узнать, какие изменения в их жизни произошли.

К слову, сейчас герцогиня занимается проектом, который посвящен раннему развитию и воспитанию детей.

Ранее в рамках по городам Англии Кейт Миддлтон начала опрос мнений людей о воспитании детей. Инициатива получила название "5 big questions on the under 5s" ("5 больших вопросов в возрасте до 5 лет").

В графике посещений герцогини Кембриджской значатся Бирмингем, Кардифф, Лондон и графство Суррей, к югу от британской столицы. Кейт уже успела побывать в Музее науки Бирмингема, где и начала внедрять собственную инициативу. По всей Британии жители смогут высказать свое мнение о развитии и воспитании детей.

Кейт Миддлтон посетила тюрьму (фото: Justin Goff)

