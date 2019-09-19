Кейт Міддлтон знову вагітна: названо ознаки

Кейт Міддлтон може найближчим часом оголосити про свою вагітність. Герцогиня Кембриджська в останні тижні піддавалася величезним спекуляцій на цю тему, і чутки стали виглядати правдоподібнішими після того, як букмекери істотно скоротили шанси, що дружина принца Вільяма дуже скоро оголосить довгоочікувану новину. Про це пише Express.

В конторі Ladbrokes знизили ймовірність на рекордні мінімуми до 1/4, що герцогиня народить до кінця наступного року.

"Королівські фанати вважають, що Кейт подає ознаки вагітності, і шанси продовжують скорочуватися, і незабаром ми призупинимо ставки", - зазначив представник компанії Алекс Апаті.

Нову хвилю чуток про вагітність Міддлтон викликала нещодавня зміна в зовнішності. Королівський експерт Аранзазу Сантос Лопес розгледів дві підказки.

"Подивіться на ці недавні зображення повернення в шкільний день. Подивіться на волосся Кейт. Воно має інше забарвлення. Воно світліше", - сказав він.

Кейт Міддлтон та принц Вільям ведуть дітей до школи (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Також коментатор нагадав, що кожного разу, коли герцогиня Кембриджська змінює свій вигляд, вона незабаром оголошує про свою вагітність.

"І у мене є інша підказка. Заплановані справи Кейт. Вона візьме вихідний, що може означати, що вона вагітна, враховуючи, що її попередні вагітності були складними", - говорить він.

Крім вищеназваного уважні британці помітили, що Кейт часто торкається живота, що, як часто каже аналіз "мови тіла", є ознакою майбутнього оголошення про вагітність.

Експерт з "мови тіла" Джуді Джеймс розповіла, що для багатьох жінок такий жест в нижній частині живота може сигналізувати про вагітність. Втім, вона сама не вважає, що Кейт дійсно наразі в положенні.

Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)

Також переконаність британців підігріває щомісячний гороскоп астролога Рассела Гранта, згідно з яким у Козерогів (Кейт Міддлтон є представницею цього знака Зодіаку) з'являться несподівані новини в середині вересня.

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон і принц Вільям виховують трьох дітей: принца Джорджа (2013 року народження), принцесу Шарлотту (2015 року народження) і принца Луї (2018 року народження).

До речі, ще в червні Кейт Міддлтон прокоментувала чутки щодо своєї сім'ї та запевнила, що дитину найближчим часом заводити не планує.