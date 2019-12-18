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Кейт Миддлон і принц Вільям на межі розлучення: з'явилися докази

STYLERПерсони    18.12.2019 - 17:35
Кейт Миддлон і принц Вільям на межі розлучення: з'явилися докази
Кейт Міддлтон і принц Вільям (колаж: РБК-Україна)

Кейт Міддлтон і принц Вільям приховують проблеми у відносинах

Кейт Міддлтон і принц Вільям взяли участь у запису різдвяної програми на каналі BBC. Подружжя Кембриджських у кулінарному шоу Мері Беррі приготувалО традиційнЕ британську різдвяне частування рулет-безе. В мережу потрапило відео з дивним конфузом, що стався між подружжям.

Під час запису різдвяної програми, все виглядало дуже мило і святково, Кейт сяяла в яскраво-червоній сукні в дрібний принт. Але під час інтерв'ю, герцогиня різко відсторонилася від чоловіка, коли він доторкнувся до неї.

Кейт і Вільям сиділи за столом біля каміна і спілкувалися з ведучою. У якийсь момент принц поклав руку на передпліччя дружини. Кейт різким поворотом тіла скинула руку Вільяма і всі продовжили спілкуватися далі, як ні в чому не бувало.

У мережі порівнюють цей дивний момент з конфузами, які неодноразово відбувалися з Дональдом і Меланією Трамп на публіці. Подейкують, що герцоги Кембриджські вже давно відсторонилися один від одного, але королівський обов'язок не дозволяє їм відкрито заявити про це.

Крім того, всі пам'ятають історію батьків Вільяма Діани і Чарльза і те, чим можуть закінчуватися розлучення у Британській королівській сім'ї.

Кейт Міддлтон відсторонилася від принца Вільяма (відео: YouTube/Access)

Кейт і Вільям одружилися 29 квітня 2011 року, а до цього десять років зустрічалися. За роки шлюбу у них народилося троє дітей - Джордж, Шарлотта і Луї. На публіці пара завжди виглядає бездоганно, демонструючи взаєморозуміння і любов.

Очевидно, недавні чутки про те, що герцог завів інтрижку з Роуз Ханбері, не просто чутки, що красномовно підтвердила мова тіла Кейт Міддлтон.

Перші слова: Кейт Міддлтон здивувала зізнанням про принца Луї Вільні робити що хочуть: Кейт Міддлтон прибрала будь-які обмеження для дітей
Новини України Кейт Міддлтон
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