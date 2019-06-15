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У коханки принца Вільяма почалися серйозні проблеми у житті: подробиці

STYLERЖиття    15.06.2019 - 10:56
У коханки принца Вільяма почалися серйозні проблеми у житті: подробиці
Принц Вільям і Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/theroyalfamily)

У Роуз Ханбері проблеми не тільки зі своїм чоловіком, але і зі світським суспільством

Коханка принца Вільяма Роуз Ханбері проходить через складний етап свого життя. Після того, як пішли чутки про те, що принц Вільям змінює Кейт Міддлтон з її подругою, герцогиня зажадала від чоловіка, щоб Роуз більше не входила в коло спілкування їх сім'ї. Тепер Роуз Ханбері розлучається зі своїм чоловіком. Про це повідомляє видання The Sun.

Крім того, світське суспільство відмовляється приймати Роуз Ханбери, оскільки перед ними поставили вибір, або спілкуватися з маркізою Чамли, або ж з герцогинею Кембриджською.

У коханки принца Вільяма почалися серйозні проблеми у житті: подробиці

Роуз Ханбери (фото: Getty Images)

Варто зазначити, що чутки про розлучення 35-річної Роуз з 48-річним чоловіком Девідом почалися після того, як сімейна пара відвідала банкет у Букінгемському палаці на честь візиту президента США Дональда Трампа. Журналісти помітили, що на пальці Девіда не було обручки.

Крім того, брат Роуз розповів друзям, що відносини Роуз з чоловіком погіршилися. За його словами, у них різні інтереси і Девіда часто не буває вдома, він їздить по справах, то у Париж, то йому потрібно в Лондон.

Роуз і Девід виховують трьох дітей - десятирічних хлопчиків близнюків і трирічну дочку.

У коханки принца Вільяма почалися серйозні проблеми у житті: подробиці

Роуз з чоловіком Девідом (фото з соцмереж)

За словами подруги Роуз, маркіза важко переносить всю ситуацію і чутки, які виникли. Судячи з усього, все почалося після того, як вона повечеряла з принцом Вільямом, коли Кейт не було вдома. Але подруга вважає, що ніякої зради не було і Кейт знала про дружбу Роуз з Вільямом.

У свою чергу, за даними US Magazine, Кейт і Вільям подолали важкий період свого шлюбу, проаналізували свої відносини і залишили всі образи позаду.

Нагадаємо, що за даними британських ЗМІ, Кейт Міддлтон чекає четверту дитину.

Раніше повідомлялося про те, що Меган Маркл публічно зганьбилася у присутності королівської сім'ї.

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