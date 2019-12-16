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Ідеально на свята: Кейт Міддлтон показала бездоганний образ в яскравих тонах

Lite » Мода 16.12.2019 - 14:07
Ідеально на свята: Кейт Міддлтон показала бездоганний образ в яскравих тонах
Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня демонструє почуття смаку

Кейт Міддлтон разом зі своїм чоловіком нещодавно взяла участь у записі різдвяної програми популярного кулінарного шоу Мері Беррі. Одна з найбільш обговорюваних в світі пар разом приготувала традиційне британське святкове частування – рулет-безе. Побачити саму програму глядачі зможуть вже скоро – сьогодні ввечері, 16 грудня, як і повторити рецепт. А напередодні шоу прес-служба королівської сім'ї вирішила показати кілька нових фото зі зйомок. Що стало ще одним приводом помилуватися вбранням Кейт і взяти на озброєння при складанні свого образу.

Ідеально на свята: Кейт Міддлтон показала бездоганний образ в яскравих тонахКейт і принц Вільям на записі програми (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

"Кілька наших улюблених моментів з вечірки #ABerryRoyalChristmas перед трансляцією шоу на @BBCOne сьогодні ввечері о 20:30! Вечірка була організована герцогом і герцогинею Кембриджською і Мері Беррі, щоб подякувати і пригостити співробітників і добровольців з благодійних організацій і організацій, які будуть невпинно працювати в період Різдва... Погляньте на нашу історію і наш попередній пост для попереднього перегляду сьогоднішнього шоу – насолоджуйтесь!"

Ідеально на свята: Кейт Міддлтон показала бездоганний образ в яскравих тонахІдеально на свята: Кейт Міддлтон показала бездоганний образ в яскравих тонахІдеально на свята: Кейт Міддлтон показала бездоганний образ в яскравих тонах

Образ Кейт вийшов стильним і урочистим (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

На запис телепередачі Кейт приміряла стильне плаття Alessandra Rich, виконане в традиційних "різдвяних" кольорах – червоному і білому. З жіночною пишною спідницею, рукавами-ліхтариками та розкішним бантом на шиї, воно виглядало елегантно і жіночно. При цьому підкреслило яскраву зовнішність герцогині та її стрункість. В додаток до сукні Кейт підібрала червоні класичні туфлі-човники, а також дрібні сережки. Волосся їй уклали пишними локонами, а макіяж зробили в нейтральних тонах. Вийшло просто і стильно, беремо на замітку!

Ідеально на свята: Кейт Міддлтон показала бездоганний образ в яскравих тонахКейт – вправний кулінар (фото: (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Нагадаємо, днями Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали ще одну святкову подію: прийом для британського дипломатичного співтовариства, що базується в Лондоні і підтримує роботу королівської родини у Великобританії вдома і за кордоном. На це торжество герцогиня приміряла розкішну сукню від Alexander McQueen.

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