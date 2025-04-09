Кэти Перри летит в космос: когда состоится ее историческое путешествие и сколько это стоит?

14 апреля американская поп-звезда Кэти Перри отправится в космос как часть женского экипажа миссии Blue Origin, что станет важным событием в истории космических путешествий.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Mirror.
В феврале компания Blue Origin, которой руководит Джефф Безос, объявила, что певица Кэти Перри присоединится к команде из шести человек, которая впервые отправится на миссии New Shepard NS-31.
Мероприятие организовала журналистка Лорен Санчес, жена американского миллиардера Джеффа Безоса.
Кроме Кэти, в экипаж вошли ученая-ракетчица Айша Боу, биоастронавт Аманда Нгуен, соведущая CBS Mornings Гейл Кинг и кинопродюсер Кэрианн Флинн.
Лорен Санчес отметила, что эта миссия "бросит вызов перспективам экипажа Земли" и "создаст длительное влияние, которое будет вдохновлять поколения".
Это будет уже 11-й полет человека для программы New Shepard, которая доставляет клиентов на край космоса.
Стоимость места может колебаться от 157,029 до 235,544 фунтов стерлингов (7,239,037 - 10,858,578 гривен).
Исполнительница и другие пять женщин станут первым космическим экипажем, состоящим исключительно из женщин, с момента полета Валентины Терешковой в 1963 году, когда она стала первой женщиной, совершившей сольное путешествие в космос.
Полет к линии Кармана продлится 11 минут на ракете New Shepard, и после этого у экипажа будет четыре минуты на наблюдение за Землей через окно космического корабля. Линия Кармана, которая считается границей между атмосферой Земли и космическим пространством, находится на высоте 62 мили (100 км). Таким образом, Кэти и ее коллеги не выйдут в открытый космос.
В недавнем интервью Elle певица выразила свое волнение относительно этого полета и отметила, что посвятит его своей четырехлетней дочери Дейзи, чтобы показать девочкам, что наука может быть "гламурной".
Она также призналась, что когда получила приглашение на полет, первая мысль, которая пришла ей в голову, была: "Что я надену?".
Кэти добавила, что уже почти 20 лет мечтала о космическом путешествии и исследовала все возможные варианты коммерческих поездок в космос.
Знаменитость поделилась, что не поверила в возможность этого полета, пока не увидела фотографию космической капсулы.
Она также отметила, что передняя часть капсулы получила прозвище "перышко" от ее матери.
Каждый пассажир New Shepard имеет ограничение на то, что может взять с собой в космос - три фунта (примерно 1,36 кг). Лорен Санчес, Аманда Нгуен, Гейл Кинг и Кэрианн Флинн уже объявили, какие предметы они планируют взять на борт, среди которых фотографии, флаг Аполлона-12 и ракушки из Малайзии.
Перри сказала, что планирует взять с собой что-то из живой природы, чтобы напомнить о важности сохранения Земли, однако она не уточнила, что именно.
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