Кеті Перрі летить у космос: коли відбудеться її історична подорож і скільки це коштує?

У лютому компанія Blue Origin, якою керує Джефф Безос, оголосила, що співачка Кеті Перрі приєднається до команди з шести осіб, яка вперше вирушить на місії New Shepard NS-31.

Захід організувала журналістка Лорен Санчес, дружина американського мільярдера Джеффа Безоса.

Окрім Кеті, до екіпажу увійшли вчена-ракетниця Айша Боу, біоастронавтка Аманда Нгуєн, співведуча CBS Mornings Гейл Кінг та кінопродюсерка Керіанн Флінн.

Лорен Санчес зазначила, що ця місія "кине виклик перспективам екіпажу Землі" та "створить тривалий вплив, який надихатиме покоління". Лорен Санчес (фото: instagram.com/laurenwsanchez)

Це буде вже 11-й політ людини для програми New Shepard, яка доставляє клієнтів на край космосу.

Вартість місця може коливатися від 157,029 до 235,544 фунтів стерлінгів (7,239,037 - 10,858,578 гривень).

Виконавиця та інші п'ять жінок стануть першим космічним екіпажем, що складається виключно з жінок, з моменту польоту Валентини Терешкової в 1963 році, коли вона стала першою жінкою, що здійснила сольну подорож у космос.

Політ до лінії Кармана триватиме 11 хвилин на ракеті New Shepard, і після цього екіпаж матиме чотири хвилини на спостереження за Землею через вікно космічного корабля. Лінія Кармана, що вважається межею між атмосферою Землі та космічним простором, знаходиться на висоті 62 милі (100 км). Таким чином, Кеті та її колеги не вийдуть у відкритий космос.

У нещодавньому інтерв’ю Elle співачка висловила своє хвилювання щодо цього польоту та зазначила, що присвятить його своїй чотирирічній доньці Дейзі, аби показати дівчаткам, що наука може бути “гламурною”. Кеті Перрі (фото: instagram.com/katyperry)

Вона також зізналася, що коли отримала запрошення на політ, перша думка, яка спала їй на думку, була: “Що я одягну?”.

Кеті додала, що вже майже 20 років мріяла про космічну подорож і досліджувала всі можливі варіанти комерційних поїздок у космос.

Знаменитість поділилася, що не повірила в можливість цього польоту, поки не побачила фотографію космічної капсули.

Вона також зазначила, що передня частина капсули отримала прізвисько "пір’їнка" від її матері. Кеті Перрі (фото: instagram.com/katyperry)

Кожен пасажир New Shepard має обмеження на те, що може взяти з собою в космос - три фунти (приблизно 1,36 кг). Лорен Санчес, Аманда Нгуєн, Гейл Кінг і Керіанн Флінн вже оголосили, які предмети вони планують взяти на борт, серед яких фотографії, прапор Аполлона-12 та мушлі з Малайзії.

Перрі сказала, що планує взяти з собою щось із живої природи, аби нагадати про важливість збереження Землі, однак вона не уточнила, що саме.