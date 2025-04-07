Автор скандального портрета Трампа пожаловалась на проблемы после его критики: что произошло

Художница Сара Бордман, которая еще в 2019 году написала официальный портрет президента США Дональда Трампа , рассказала, что ее карьера под угрозой. Ее работу раскритиковали, а потому бизнес на грани краха.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Бордман рассказала в комментарии для Sky News .

Почему художницу критикуют

Сара годами рисует известных персон, среди которых были Барак Обама и Джордж Буш. Но официальный портрет Трампа, который еще давно вывесили в галерее портретов американских лидеров в Капитолии штата Колорадо, подвергся критике. Это произошло в марте.

Президенту США не понравилось изображение. Он назвал портрет "намеренно искаженным". Более того, он "прошелся" и по умениям и художественным способностям автора.

"Видимо, с возрастом она потеряла свой талант. В любом случае, я бы предпочел не иметь ни одной картины, чем иметь эту, но многие люди из Колорадо звонили и писали, чтобы пожаловаться. На самом деле, они очень разъярены из-за этого!" - говорил Трамп.

Портрет Трампа (скриншот с сайта Бордман)

Как это отразится на ее бизнесе

Через две недели после скандала, который возник вокруг портрета, Бордман впервые высказалась о ситуации. И она призналась, что рисовала президента по поручению Консультативного комитета Капитолия штата Колорадо в Денвере. И тогда она не слышала никакой критики.

"Эталонная фотография и мои дальнейшие "незавершенные работы" одобрены этим комитетом в течение этого процесса. Я написала портрет точно, без "намеренного искажения" политической предвзятости или любых попыток карикатурить, фактических или скрытых. Я выполнила задание в соответствии со своим контрактом", - отметила Сара.

Когда же Трамп начал критиковать художницу, ее бизнес подвергся удару.

"Президент Трамп имеет право на свободные комментарии, как и все мы, но дополнительные обвинения в том, что я "намеренно исказила" портрет и что я "наверное, потеряла свой талант, когда повзрослела", теперь прямо и негативно влияют на мой бизнес, который существует более 41 года, и сейчас он рискует не восстановиться", - пожаловалась Бордман.