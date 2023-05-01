Руководитель ТЦК рассказал, как и где в Украине могут вручать повестки

Повестки имеют право раздавать везде

Так, руководитель ТЦК сообщил, что повестку могут вручить где угодно, в законе не прописано, где запрещается их раздавать. Однако некоторые военнообязанные мужчины придумывают новые схемы, чтобы избежать мобилизации.

"В законе не прописано, где запрещается раздавать повестки. Если у меня выходят военнослужащие в город, заходим в магазины, смотрим людей, раздаем повестки, на вокзалах раздаем повестки, на блокпостах раздаем повестки. Патрулирование тоже, если мы видим, что идут подходящие люди, тоже останавливаем, спрашиваем, проверяем документы с полицией, если человек не был у нас, мы тоже даем им повестки", - рассказал Павлов.

Как некоторые украинцы "косят" от армии

По словам кадрового военного, сейчас укомплектовать армию тяжело.

"Сейчас очень много разбросано по "ютубам", по мессенджерам, что повестки не нужно получать, что незаконно их выдают, что территориальные центры считаются незаконными формированиями. Плюс очень много людей, которые могли бы служить, но они не хотят, они ищут женщин с инвалидностью, на них женятся, предоставляют документы. Начинают поступать в университеты, в училища разные, чтобы по статье 23 "откосить" от армии, от призыва по мобилизации", - рассказал он.