"Важный момент при мобилизации": адвокат рассказал о предельном возрасте для военной службы в ВСУ

В украинском законодательстве установлен предельный возраст пребывания на военной службе, по достижению которого граждан не могут направить на прохождение медкомиссий и мобилизовывать. Такие граничные возрастные сроки - разные в мирный и военный периоды.

Об этом рассказал адвокат Ростислав Кравец на своем YouTube-канале.

Юрист отметил, что этот вопрос является очень важным, и он "связан не только непосредственно с прохождением военной службы, а с мобилизацией".

Так, он обратил внимание на закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", в статье 22 которого указываются данные об установленном предельном возрасте пребывания на военной службе

"Обращаю внимание, в чем здесь очень важный момент при мобилизации: в случае, если у вас уже истек этот предельный возраст - вас не могут привлекать на военную службу, если вы ее не проходите. Об этом нужно сразу заявить в центрах комплектования", - рассказывает Кравец.

Он также подчеркнул, что граждан, которые уже перешагнули этот предельный возраст пребывания на военной службе, не имеют права принуждать проходить военно-врачебную комиссию относительно признания пригодности к военной службе.

Также адвокат обратил внимание, что законодательство Украины предусматривает предельный возраст пребывания на военной службе с учетом наличия или отсутствия контракта, а также на время действия особого периода.

Превышение этого возраста является основанием для отказа в мобилизации даже во время военного положения, добавляет он.

"То есть вас не имеют права направлять на прохождение военно-врачебную комиссии в случае, если граничный возраст пребывания на военной службе у вас закончился", - сказал Кравец.

Вот какой установлен предельный возраст пребывания на военной службе:

Для военнослужащих рядового, младшего сержантского, старшинского состава, проходящих военную службу по контракту - до 45 лет.

Для военнослужащих старшего сержантского, старшинского состава, проходящих военную службу по контракту - до 50 лет.

Для военнослужащих высшего сержантского старшинского состава, проходящих военную службу по контракту - до 55 лет.

Для военнослужащих младшего офицерского состава (младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант) - до 45 лет.

Как рассказал адвокат, если вы закончили военную кафедру и имеете звание офицер запаса, не проходите военную службу и состоите на военном учете - до 45 лет. После этого возраста граждан должны снять с воинского учета.

Важно учитывать, что вы можете пойти на военную службу, если вы офицер запаса, старше 45 лет и не заключили контракт - только по собственному желанию.

Что касается предельного возраста в особый период, то:

для военнослужащих, проходящих военную службу из числа рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава - до 60 лет;

для военнослужащих, проходящих военную службу из числа высшего офицерского состава - до 65 лет.

Видео: адвокат рассказал о граничном возрасте пребывания на военной службе