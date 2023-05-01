Керівник ТЦК розповів, як і де в Україні можуть вручати повістки

Порядок денний має право роздавати скрізь

Так, керівник ТЦК повідомив, що повістку можуть вручити будь-де, у законі не прописано, де забороняється їх роздавати. Проте деякі військовозобов'язані чоловіки вигадують нові схеми, щоб уникнути мобілізації.

"У законі не прописано, де забороняється роздавати повістки. Якщо у мене виходять військовослужбовці до міста, заходимо до магазинів, дивимося людей, роздаємо повістки, на вокзалах роздаємо повістки, на блокпостах роздаємо повістки. Патрулювання теж, якщо ми бачимо, що йдуть люди, які підходять, теж зупиняємо, питаємо, перевіряємо документи з поліцією, якщо людина не була у нас, ми теж даємо їй повістки", - розповів Павлов.

Як деякі українці "косять" від армії

За словами кадрового військового, зараз укомплектувати армію важко.

"Зараз дуже багато розкидано по "ютубах", у месенджерах, що повістки не потрібно отримувати, що незаконно їх видають, що територіальні центри вважаються незаконними формуваннями. Плюс дуже багато людей, які могли б служити, але вони не хочуть, вони шукають жінок з інвалідністю, на них одружуються, надають документи. Починають вступати до університетів, до училищ різних, щоб за статтею 23 "відкосити" від армії, від призову з мобілізації", - розповів він.