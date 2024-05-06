Если надоело сладкое: рецепт лимонного печенья, тающего во рту

Лимонное печенье с начинкой - отличный вариант для тех, кто устал от брауни или чизкейков. Сочетание хрустящего теста и нежной лимонной начинки делают вкус печенья незабываемым.

О том, как готовить лимонное печенье с начинкой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный сайт The Loopy Whisk .

Что нужно для лимонного печенья

Для того чтобы приготовить такое вкусное дополнение к кофе или чаю, нужны следующие ингредиенты:

Мука - 240 г

Яйца - 5 шт.

Лимонная цедра - с 3 лимонов

Лимонный сок - 90 мл

Сливочное масло - 170 г

Сахар - 250 г

Сахарная пудра - 90 г

Соль - 1/2 ч. л.

Ванильный экстракт - 1 ч. л.

Разрыхлитель - 1/2 ч. л.

Как готовить лимонное печенье с начинкой

Лучше всего выбирать стеклянную посуду и силиконовые или деревянные ложки для перемешивания, чтобы предотвратить появление металлического привкуса. Кроме этого, яйца и масло должны быть комнатной температуры - это облегчит приготовление.

Для приготовления лимонной начинки насыпьте 100 г сахара и 1/3 лимонной цедры в миску и слегка перетрите ингредиенты. Это поможет высвободить больше эфирных масел из цедры и сделает начинку более ароматной.

Добавьте 3 желтка и 1/4 ч. л. соли, перемешайте и взбейте смесь до образования пышной светлой массы.

В кастрюлю налейте 60 мл лимонного сока и варите на среднем огне до начала кипения - после этого осторожно влейте сок в желточно-сахарную смесь, постоянно перемешивая.

После этого перелейте готовую смесь в кастрюлю и варите на медленном огне, постоянно помешивая, до загустения, примерно 4-5 минут - однако не доводите до кипения. Когда загустеет начинка, снимите ее с огня и добавьте 55 г масла, предварительно нарезав его на небольшие кусочки.

Если вы хотите сделать начинку идеально гладкой и кремовой, без цедры - пропустите ее через мелкое сито.

Готовую начинку перелейте в миску или термостойкий контейнер и накройте его пищевой пленкой, минимизируя количество воздуха - это поможет предотвратить образование корки. Дайте остыть начинке до комнатной температуры, в это время приготовьте тесто.

Растопите 115 г масла. Так же смешайте и слегка перетрите 150 г сахара и оставшуюся лимонную цедру в отдельной миске. Добавьте к ингредиентам растопленное масло, 2 яйца, 30 мл лимонного сока и ваниль и хорошо взбейте до однородной массы.

В отдельной миске перемешайте муку, разрыхлитель и 1/4 ч. л. соли, затем добавьте ингредиенты к лимонно-яичной смеси и замешайте тесто.

На этом этапе тесто для печенья будет очень мягким и липким, на границе с жидким, однако больше муки добавлять не нужно. После этого поставьте тесто в холодильник, по крайней мере, на 2 часа.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Противень для запекания застелите пергаментом. Распределите тесто на небольшие одинаковые по размеру шарики - должно получиться 16-18 шариков.

Насыпьте в миску сахарную пудру и обваляйте каждый шарик, после чего выложите их на противень. Сделайте в центре каждого шарика углубление с помощью ложки и выложите начинку.

Выпекайте печенье 9-12 минут - печенье должно слегка разойтись и потрескаться по краям, а лимонная начинка - немного подняться. После этого дайте печенью остыть примерно 5-10 минут - и можно угощаться.