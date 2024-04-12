На кефире, воде, квасе или сметане: как лучше готовить летнюю окрошку

Окрошка на кефире

Это, пожалуй, один из самых популярных способов изготовления. Кефир немного смягчает вкус лимона, но сохраняет характерную кислинку окрошки. Для того чтобы приготовить окрошку на кефире, нужны такие ингредиенты:

Кефир - 1 л

Говядина или курятина - 300 г

Картофель - 4-5 шт.

Зеленый лук - небольшой пучок

Яйца - 2-3 шт.

Огурцы свежие - 2-3 шт.

Лимон - 1 шт.

Зелень (укроп, петрушка, кинза) - 1 пучок

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Как готовить окрошку с кефиром

Для начала отварите отдельно мясо, картофель и яйца (яйца надо сварить вкрутую). Нарезать или чистить картофель предварительно не нужно, необходимо только промыть его от грязи.

Помойте огурцы, отрежьте горькую часть и нарежьте овощи на небольшие кубики. Очистите от кожуры картофель, яйца - от скорлупы - и нарежьте их, вместе с отварным мясом, маленькими кубиками. Зелень и лук промойте, уберите лишнюю влагу полотенцем и мелко нашинкуйте.

Налейте кефир в кастрюлю или глубокую миску, добавьте перец и соль, перемешайте, и всыпьте в кефир мясо, овощи и измельченную зелень с луком.

Помойте лимон, разрежьте пополам и выжмите сок в блюдо по вашему вкусу. По желанию нарежьте лимон на кружочки и добавьте в окрошку. Вареные яйца добавляются в блюдо в последнюю очередь, перед подачей на стол.

Окрошка на воде

Способ приготовления такого варианта холодильника похож на то, как готовить окрошку со сметаной - однако по этому рецепту молочный вкус блюду дает майонез, а резкости - горчица, которую, впрочем, можно заменить лимонным соком. Поэтому для того, чтобы приготовить окрошку на воде, необходимы следующие компоненты:

Вода кипяченая - 1,5 л

Куриное филе - 400 г

Картофель - 4 шт.

Яйца - 4 шт.

Огурцы - 3 шт.

Зеленый лук - небольшой пучок

Майонез - 150 г

Соль - по вкусу

Укроп - по вкусу

Горчица - по вкусу

Как готовить окрошку на воде

Отварите мясо, нарежьте его на маленькие кубики. Сварите вкрутую яйца и картофель в мундире, очистьте и, так же как и мясо, нарежьте кубиками.

Помойте огурцы, зелень и лук, мелко нашинкуйте и переложите в глубокую миску или кастрюлю. Додайте мясо и картофель, майонез и, по желанию, горчицу.

Тщательно перемешайте почти готовую окрошку, разложите по тарелкам и только тогда залейте водой.

Окрошка на квасе

Этот интересный метод приготовления не так популярен, как окрошка на сметане или кефире, однако достаточно оригинален. Однако вместо лимона для характерной горчинки окрошки добавляют редиску. Такие ингредиенты нужны для того, чтобы приготовить окрошку на квасе:

Квас - 1 л

Курятина - 200 r

Яйца - 2 шт.

Картофель - 4 шт.

Огурцы - 2 шт.

Редиска - 4-6 шт.

Сметана - 1-3 ст. л. (по вкусу)

Горчица - 2 ч. л.

Соль - 1 ч. л.

Зеленый лук - пучок

Укроп - несколько веточек

Как готовить окрошку на квасе

Подготовьте мясо, яйца и картофель - отварите их отдельно до готовности. Картошку не нужно чистить до отваривания, яйца сварите вкрутую. Приготовленные ингредиенты нарежьте на мелкие кубики.

Помойте овощи, укроп и лук. Огурцы нарежьте небольшими кубиками, редиску - кубиками или кружочками, зелень измельчите.

Пересыпьте картофель, яйца, мясо, овощи и зелень в кастрюлю, добавьте сметану, соль и горчицу, тщательно перемешайте. Разложите смесь по тарелкам и залейте квасом.

Окрошка на сметане

Окрошка на сметане готовится почти так же, как окрошка на воде с майонезом - однако сметана обладает более кислым вкусом, который дополнительно можно усилить лимоном. Для того чтобы приготовить окрошку со сметаной, нужны следующие ингредиенты:

Вода кипяченая - 1 л

Сметана - 200 г

Говядина - 300 г

Картофель - 4 шт.

Огурцы - 2 шт.

Яйца - 3 шт.

Зеленый лук - 50 г

Зелень - по вкусу

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Лимон - 1 шт.

Как готовить окрошку на сметане

Промойте и отварите мясо, сварите вкрутую яйца и картофель в мундире (не снимая шкурку для отваривания). Готовые ингредиенты нарежьте кубиками, предварительно очистив картофель и яйца.

Вымойте зелень, лук, огурцы и лимон. Измельчите лук и зелень, а огурцы нарежьте на небольшие кубики.

Положите картофель, мясо, яйца и огурцы в кастрюлю, добавьте сметану, соль и перец - и перемешайте. Лимон разрежьте пополам и выжмите сок в блюдо - немного, до вашего вкуса.

По желанию лимон можно нарезать и добавить в окрошку. Залейте в кастрюлю охлажденную кипяченую воду, перемешайте окрошку и разлейте по тарелкам, перед подачей украсив луком и зеленью.