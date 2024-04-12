На кефірі, воді, квасі, чи сметані: як краще готувати літню окрошку

Окрошка на кефірі

Це, мабуть, один з найбільш популярних методів приготування. Кефір трохи пом'якшує смак лимона, але зберігає характерну кислинку холодника. Для того, щоб приготувати окрошку на кефірі, треба такі інгредієнти:

Кефір - 1 л

Яловичина або курятина - 300 г

Картопля - 4-5 шт.

Зелена цибуля - невеличкий пучок

Яйця - 2-3 шт.

Огірки свіжі - 2-3 шт.

Лимон - 1 шт.

Зелень (кріп, петрушка, кінза) - 1 пучок

Сіль - до смаку

Перець - до смаку

Як готувати окрошку з кефіром

Для початку відваріть окремо м'ясо, картоплю та яйця (яйця треба зварити круто). Нарізати чи чистити картоплю попередньо не треба, варто лише промити її від бруду.

Помийте огірки, відріжте гірку частину і наріжте овоч на невеликі кубики. Очистьте від шкірки картоплю, яйця - від шкарлупи - і наріжте їх, разом з відвареним м'ясом, маленькими кубиками. Зелень і цибулю промийте, приберіть зайву вологу рушником, і дрібно наріжте.

Налийте кефір до каструлі або глибокої миски, додайте перець та сіль, перемішайте, і всипте до кефіру м’ясо, овочі та подрібнену зелень з цибулею.

Помийте лимон, розріжте навпіл та вичавіть сік у страву до вашого смаку. За бажанням наріжте лимон на кружальця та додайте до окрошки. Варені яйця додаються до страви в останню чергу, перед подачею до столу.

Окрошка на воді

Спосіб приготування такого варіанту холоднику схожий на те, як готувати окрошку зі сметаною - однак за цим рецептом молочний смак страві дає майонез, а різкості - гірчиця, яку, втім, можна замінити лимонним соком. Тож для того, щоб приготувати холодник на воді, необхідні такі компоненти:

Вода кип'ячена - 1,5 л

Куряче філе - 400 г

Картопля - 4 шт.

Яйця - 4 шт.

Огірки - 3 шт.

Зелена цибуля - невеличкий пучок

Майонез - 150 г

Сіль - до смаку

Кріп - до смаку

Гірчиця - до смаку

Як готувати окрошку на воді

Відваріть м’ясо, наріжте його на дрібні кубики. Зваріть круто яйця та картоплю в мундирі, очистьте і, так само як і м'ясо, наріжте кубиками.

Помийте огірки, зелень та цибулю, дрібно наріжте та перекладіть до глибокої миски чи каструлі. Додайте м’ясо та картоплю, майонез і, за бажанням, гірчицю.

Ретельно перемішайте майже готову окрошку, розкладіть по тарілках та лише тоді залийте водою.

Окрошка на квасі

Цей цікавий метод приготування не такий популярний, як окрошка на сметані або кефірі, однак досить оригінальний. Проте, замість лимона для характерної гіркуватості окрошки додають редиску. Такі інгредієнти потрібні для того, щоб приготувати холодник на квасі:

Квас - 1 л

Курятина - 200 r

Яйця - 2 шт.

Картопля - 4 шт.

Огірки - 2 шт.

Редиска - 4-6 шт.

Сметана - 1-3 ст. л. (до смаку)

Гірчиця - 2 ч. л.

Сіль - 1 ч. л.

Зелена цибуля - пучок

Кріп - декілька гілочок

Як готувати холодник на квасі

Підготуйте м'ясо, яйця і картоплю - відваріть їх окремо до готовності. Картоплю не треба чистити до відварювання, яйця зваріть круто. Приготовані інгредієнти наріжте на дрібні кубики.

Помийте овочі, кріп і цибулю. Огірки наріжте невеликими кубиками, редиску - кубиками або кружальцями, зелень подрібніть.

Пересипте картоплю, яйця, м'ясо, овочі і зелень у каструлю, додайте сметану, сіль та гірчицю, ретельно перемішайте. Розкладіть суміш по тарілках і залийте квасом.

Окрошка на сметані

Окрошка на сметані готується майже так само, як окрошка на воді з майонезом - однак сметана має більш кислий смак, який додатково можна підсилити лимоном. Для того, щоб приготувати окрошку зі сметаною, потрібні такі інгредієнти:

Вода кип'ячена - 1 л

Сметана - 200 г

Яловичина - 300 г

Картопля - 4 шт.

Огірки - 2 шт.

Яйця - 3 шт.

Зелена цибуля - 50 г

Зелень - до смаку

Сіль - до смаку

Перець - до смаку

Лимон - 1 шт.

Як готувати окрошку на сметані

Промийте та відваріть м’ясо, зваріть круто яйця та картоплю у мундирі (не знімаючи шкірку для відварювання). Готові інгредієнти наріжте кубиками, попередньо очистивши картоплю і яйця.

Помийте зелень, цибулю, огірки та лимон. Подрібніть цибулю і зелень, а огірки наріжте на невеликі кубики.

Покладіть картоплю, м’ясо, яйця і огірки у каструлю, додайте сметану, сіль і перець - і перемішайте. Лимон розріжте навпіл та вичавіть сік до страви - небагато, до вашого смаку.

За бажанням лимон можна нарізати та додати до холоднику. Залийте в каструлю охолоджену кип’ячену воду, перемішайте окрошку і розлийте по тарілках, перед подачею прикрасивши цибулею та зеленню.