Варя гуцульская: старинный рецепт наших бабушек и дедушек

Варя гуцульская - это традиционное украинское блюдо, которое готовили в семьях во время поста. Это питательный и сытный салат, который чем-то похож на винегрет. Но путать эти два блюда не стоит, потому что они имеют разную рецептуру и происхождение. Первое упоминание о варе появилось в 1899 году в исследованиях Шухевича - на тот момент оно было уже популярно.

Как готовить варю гуцульскую, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в YouTube-канале "Карпатские шкварки".

Что вам понадобится

Фасоль - 400 г

Квашеная капуста - 200 г

Свекла - 400 г

Чернослив - 100 г

Лук - 1 шт.

Масло растительное - 70 г

Соль, перец - по вашему вкусу

Как готовить варю гуцульскую

Чернослив заливаем горячей водой, накрываем крышкой и оставляем на 20 минут. Это нужно, чтобы он стал мягким. Если вы купили чернослив мягкий, хорошо промойте его теплой водой от пыли и грязи.

3-4 свеклы отвариваем до готовности, чистим и нарезаем кубиками. Также нужно отварить крупную белую фасоль.

Квашеную капусту отжимаем от сока и немного нарезаем. Лук чистим и нарезаем тонкими полукольцами. Немного нужно помять лук руками - он пустит сок и станет мягче.

Лук складываем в салатник. Сливаем воду из чернослива, подсушиваем его и мелко нарезаем. Затем добавляем к луку. Следующей добавляем фасоль. Далее добавляем свеклу и квашеную капусту. При необходимости - солим и перчим. Заправляем салат растительным маслом.

Когда все ингредиенты собраны - перемешиваем салат, чтобы получить неповторимый насыщенный вкус.