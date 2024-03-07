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Варя гуцульская: старинный рецепт наших бабушек и дедушек

Четверг 07 марта 2024 07:45
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Варя гуцульская: старинный рецепт наших бабушек и дедушек Как готовить варю гуцульскую (фото: authenticukraine.com.ua)
Автор: Анна Шиканова

Варя гуцульская - это традиционное украинское блюдо, которое готовили в семьях во время поста. Это питательный и сытный салат, который чем-то похож на винегрет. Но путать эти два блюда не стоит, потому что они имеют разную рецептуру и происхождение. Первое упоминание о варе появилось в 1899 году в исследованиях Шухевича - на тот момент оно было уже популярно.

Как готовить варю гуцульскую, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в YouTube-канале "Карпатские шкварки".

Что вам понадобится

  • Фасоль - 400 г
  • Квашеная капуста - 200 г
  • Свекла - 400 г
  • Чернослив - 100 г
  • Лук - 1 шт.
  • Масло растительное - 70 г
  • Соль, перец - по вашему вкусу

Как готовить варю гуцульскую

Чернослив заливаем горячей водой, накрываем крышкой и оставляем на 20 минут. Это нужно, чтобы он стал мягким. Если вы купили чернослив мягкий, хорошо промойте его теплой водой от пыли и грязи.

3-4 свеклы отвариваем до готовности, чистим и нарезаем кубиками. Также нужно отварить крупную белую фасоль.

Квашеную капусту отжимаем от сока и немного нарезаем. Лук чистим и нарезаем тонкими полукольцами. Немного нужно помять лук руками - он пустит сок и станет мягче.

Лук складываем в салатник. Сливаем воду из чернослива, подсушиваем его и мелко нарезаем. Затем добавляем к луку. Следующей добавляем фасоль. Далее добавляем свеклу и квашеную капусту. При необходимости - солим и перчим. Заправляем салат растительным маслом.

Когда все ингредиенты собраны - перемешиваем салат, чтобы получить неповторимый насыщенный вкус.

Раньше мы рассказывали о том, как готовить старинный пирог Соложеник.

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