Какую обувь выбрать под летнее платье: удобные варианты

К счастью, летом 2024 года можно найти множество модных пар обуви, которые не уступают по универсальности и практичности обычным туфлям, но при этом привлекают больше внимания и мгновенно делают образ ультрасовременным.

Чаще всего девушки выбирают платья в сочетании с туфлями-лодочками на каблуках. Это действительно универсальный выбор, но не самый удобный. Кроме того, он уже успел надоесть, и образ с таким сочетанием вряд ли произведет "вау"-эффект.

РБК-Украина (проект Styler) рекомендует обратить внимание на более трендовые и более удобные варианты обуви под платье, в которых можно провести весь день на ногах.

Мюли

Если в холодное время года мы не можем обойтись без элегантных ботильонов, то в теплые месяцы их заменят модные мюли. Они не только выглядят на ноге и придают стильный акцент, но и прекрасно сочетаются с любым нарядом, что делает их особенно универсальными.

Мюли (фото: instagram.com/jastoni_shoes)

Слингбеки на стойких каблука

Слингбеки - достойные и стильные конкуренты мюлям. Благодаря закрытому острому носу, напоминающему челноки, они выглядят более элегантно. С этими туфлями можно до бесконечности экспериментировать.

Слингбеки на стойких каблуках (фото: instagram.com/siena.shoess)

Сандалии на платформе

Не стоит забывать о любимых всеми сандалиях, которые заменяют нам удобные тапочки. Однако важно, чтобы они были на платформе - слишком тонкая подошва визуально увеличивает икры.

Сандалии на платформе (фото: instagram.com/narrinanatasha)

Белые базовые кеды

Спортивная обувь тоже отлично сочетается с платьями любой длины - мини, меди и макси. Однако для полной уверенности в своем образе достаточно одной модели - базовых белых кед.

Белые базовые кеды (фото: instagram.com/shoesday.ua)