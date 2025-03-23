Кроссовки-балетки стали трендом весны 2025: как выглядит модная обувь

Спортивные балетки, кроссовки-балетки или, как их еще называют, Ballet sneakers - это трендовая обувь 2025 года, которая сочетает в себе элементы балеток и спортивных кроссовок. Эта модель, как правило, имеет стильный, минималистичный дизайн, который делает их удобными, но при этом элегантными и универсальными. Они идеально подходят для повседневной носки, сочетая комфорт спортивной обуви с изысканностью и женственностью балеток.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram известного украинского дизайнера Андре Тана решило рассказать про этот тренд, а также с чем сочетать такую обувь в весеннем сезоне.

Впервые эта обувь произвела фурор в 2020 году, когда гибридный стиль кроссовок дебютировал на подиуме у Simone Rocha. А в 2025 году он ворвался в тренды. Многие известные бренды, такие как Balenciaga, Gucci, Veja, Converse, и Chloе представили свои версии ballet sneakers.



Андре Тан рассказал про необычный тренд на весну 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Дизайн и особенности

Минимализм

Они часто выполнены в простых, но элегантных формах, без лишних деталей. Верхняя часть может быть выполнена из кожи, замши или текстиля, с лёгким уклоном в сторону балеток.

Гибкая подошва

Подошва таких кроссовок-балеток обычно достаточно гибкая и лёгкая, что делает обувь удобной для длительной носки.

Легкость и комфорт

Как и балетки, ballet sneakers обеспечивают легкость и удобство, но благодаря спортивному стилю они подходят для активных повседневных образов.



Андре Тан показал трендовую обувь на весну 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Цветовые и текстурные решения

Нейтральные оттенки

Как правило, такие балетки выпускаются в нейтральных оттенках: белом, черном, бежевом или пастельных тонах. Эти цвета легко комбинируются с большинством гардеробов.

Металлические акценты и текстуры

В некоторых моделях можно встретить металлические детали, такие как золотые или серебряные вставки, что добавляет элегантности.

Яркие акценты

В 2025 году особенно популярны яркие цвета, такие как розовый, мятный, синий, которые добавляют интересные акценты в образ.



Андре Тан показал трендовую обувь на весну 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

С чем носить ballet sneakers

С джинсами

Идеально сочетаются с джинсами: будь то скинни, boyfriend или даже расклешенные модели. Для расслабленного образа наденьте их со рваными джинсами и простым топом.



Вариант на весну 2025 (коллаж: РБК-Украина)

С платьем или юбкой

Эти кроссовки-балетки могут быть отличным выбором для создания лёгкого и элегантного летнего образа. Платье миди или мини с ballet sneakers будет выглядеть как сочетание женственности и удобства.

С брюками и костюмом

В сочетании с брюками или даже костюмами ballet sneakers создают стильный и современный лук, особенно если ваш стиль склоняется к расслабленной элегантности.



Кроссовки-балетки в тренде (фото: instagram.com/benita_company)

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