Какое вино пить под "Оливье", холодец, крабовый салат и "Наполеон": лучшие сочетания

Какое вино выбрать к традиционным блюдам на Новый год

"Оливье"

К этому салату, который часто содержит "докторскую" колбасу, лучше всего подойдет сухое игристое вино или шампанское.

"Чем меньше сахара - тем лучше", - говорит эксперт.

Крабовый салат

С салатом с крабовыми палочками похожая история. Однако, по словам Романа, для этого блюда стоит выбрать белое сухое вино с относительно высокой кислотностью, но более плотным телом.

"Это может быть Pinot Grigio (Пино Гриджио) или Soave (Соаве). И это будет окей. Не супер, но окей. Логика заключается в том, что ключевой продукт этого блюда - это майонез и крабовые палочки. Крабовые палочки сладковатые, поэтому надо быть осторожнее с кислотностью, а майонез - как раз-таки та вещь, которую надо смывать кислотностью", - объясняет сомелье.

Холодец

Под это блюдо эксперт советует выбирать сухие мозельские или эльзасские вина из винограда Рислинг

"Эльзасское было бы интереснее, потому что у него больше тела и высокая кислотность. К холодцу будет классно", - добавил Ремеев.

Фаршированные яйца

К этой закуске, как и к оливье, лучше всего подойдет шампанское. Если в составе этого блюда, куда обычно входят майонез, желтки и зелень, есть и грибы, то "чем взрослее шампанское - тем будет интереснее на вкус".

При этом стоит помнить, что настоящее шампанское - это вино из региона Шампань во Франции. И сейчас в Украине почти невозможно найти аутентичный напиток, бутылка которого будет стоить дешевле, чем 1500-1800 грн.

"Наполеон"

Этот популярный среди украинцев десерт винный эксперт советует сочетать со сладкими мускатами юга Италии. Например, с Пасито. Это очень древнее вино, которое производится по системе сушки винограда. У него пьянящие нотки мандарина, цветов апельсина, манго, личи, жасмина, розы.