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5 напитков, которые стоит выбирать для празднования Нового года

Суббота 28 декабря 2024 18:15
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5 напитков, которые стоит выбирать для празднования Нового года Какие напитки выбрать для празднования Нового года (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Оксана Шатрова

На праздничный новогодний стол стоит выбирать только те напитки и продукты, которые не будут наносить вред здоровью. Нутрициолог назвала 5 напитков, которые подойдут для праздничного застолья, среди которых и алкогольные.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Оксаны Шатровой.

Комбуча

По словам эксперта, такой напиток прекрасно заменяет шампанское для новогоднего стола, ведь тоже с пузырьками. Также это ферментированный продукт (содержит пробиотики) и относительно имеет немного сахара.

Однако, важно знать, что при избыточном потреблении может вызвать дискомфорт и вздутие. Необходимо осторожно потреблять при некоторых заболеваниях ЖКТ.

Колд чай

К плюсам такого чая нутрициолог отнесла:

  • можно использовать, как альтернативу сокам и другим высокоуглеводным напиткам за праздничным столом
  • повышает концентрацию
  • обогащен антиоксидантами и витамином С
  • при некотором способе приготовления тоже можно считать ферментированным продуктом

Колд чай имеет также и вред для организма - потреблении с некоторыми продуктами может снижать их усвояемость и иногда может вызвать изжогу.

Лимонад

Напиток способен повышать усвоение белков, поэтому подойдет к "праздничным блюдам", таким как: запеченная индейка, мясной рулет и прочее.

К тому же лимонад может улучшать пищеварение, хорошо утоляет жажду и охлаждает.

Нужно осторожно употреблять при некоторых проблемах с ЖКТ, ведь иногда может вызвать повышенное вздутие.

Какао

Какао богат антиоксидантами, улучшает настроение благодаря теобромину и является прекрасным источником магния и железа. Имеет небольшое содержание кофеина, поэтому бодрит организм без ощущения тревоги.

Кроме того, содержит высокое содержание сахара в магазинных вариантах, много насыщенных жиров с молоком и сливки.

Не рекомендуется потреблять при проблемах с сердцем из-за стимулирующих веществ.

Глинтвейн

Такой напиток имеет:

  • согревающий эффект, подходит для холодного времени года
  • содержит полезные специи, например корицу и гвоздику
  • может снижать уровень стресса благодаря теплу и аромату
  • есть безалкогольные альтернативы

К минусам относят:

  • содержит алкоголь, поэтому безопасной дозы не существует
  • высокое содержание сахара при добавлении сладких соков
  • оказывает быстрый эффект опьянения из-за температуры и сахара

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