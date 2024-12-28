5 напитков, которые стоит выбирать для празднования Нового года
На праздничный новогодний стол стоит выбирать только те напитки и продукты, которые не будут наносить вред здоровью. Нутрициолог назвала 5 напитков, которые подойдут для праздничного застолья, среди которых и алкогольные.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Оксаны Шатровой.
Комбуча
По словам эксперта, такой напиток прекрасно заменяет шампанское для новогоднего стола, ведь тоже с пузырьками. Также это ферментированный продукт (содержит пробиотики) и относительно имеет немного сахара.
Однако, важно знать, что при избыточном потреблении может вызвать дискомфорт и вздутие. Необходимо осторожно потреблять при некоторых заболеваниях ЖКТ.
Колд чай
К плюсам такого чая нутрициолог отнесла:
- можно использовать, как альтернативу сокам и другим высокоуглеводным напиткам за праздничным столом
- повышает концентрацию
- обогащен антиоксидантами и витамином С
- при некотором способе приготовления тоже можно считать ферментированным продуктом
Колд чай имеет также и вред для организма - потреблении с некоторыми продуктами может снижать их усвояемость и иногда может вызвать изжогу.
Лимонад
Напиток способен повышать усвоение белков, поэтому подойдет к "праздничным блюдам", таким как: запеченная индейка, мясной рулет и прочее.
К тому же лимонад может улучшать пищеварение, хорошо утоляет жажду и охлаждает.
Нужно осторожно употреблять при некоторых проблемах с ЖКТ, ведь иногда может вызвать повышенное вздутие.
Какао
Какао богат антиоксидантами, улучшает настроение благодаря теобромину и является прекрасным источником магния и железа. Имеет небольшое содержание кофеина, поэтому бодрит организм без ощущения тревоги.
Кроме того, содержит высокое содержание сахара в магазинных вариантах, много насыщенных жиров с молоком и сливки.
Не рекомендуется потреблять при проблемах с сердцем из-за стимулирующих веществ.
Глинтвейн
Такой напиток имеет:
- согревающий эффект, подходит для холодного времени года
- содержит полезные специи, например корицу и гвоздику
- может снижать уровень стресса благодаря теплу и аромату
- есть безалкогольные альтернативы
К минусам относят:
- содержит алкоголь, поэтому безопасной дозы не существует
- высокое содержание сахара при добавлении сладких соков
- оказывает быстрый эффект опьянения из-за температуры и сахара
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