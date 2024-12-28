Винный эксперт Роман Ремеев: "Просеко" и "шампанское" на этикетках – это обман

О развитии украинского виноделия, выборе качественного вина в магазине без особых знаний, маркетинговых видах алкоголя, правильных бокалах для вина, выборе алкоголя на новогодний стол, разнице между игристым вином и шампанским и как избежать похмелья на утро в интервью РБК-Украина рассказал винный эксперт Роман Ремеев.

С чего начать знакомство с вином, шампанским и игристым, что выбрать к новогоднему столу, как удачно сочетать алкоголь с блюдами и как не чувствовать похмелье на утро читайте в интервью РБК-Украина с винным экспертом Романом Ремеевым.

Крафтовые производители не стоят на месте: появляются новые имена, новые вкусы и подходы к выращиванию винограда. Например, в этом году в Украине создали самый высокий виноградник над уровнем моря – 500 метров – в селе Квасы на Закарпатье. Вместе с виноделием развивается и винная культура населения.

За два года, в 2021, Украина привезла 29 наград с конкурса Decanter World Wine Awards 2021 в Лондоне. Это стало еще одним свидетельством репутации Украины как винодельческого государства.

Незадолго до начала полномасштабной войны украинская винодельческая отрасль начала активно развиваться. В 2019 году украинское игристое вино вошло в 10 лучших на конкурсе London Wine Competition.

Это сокращенная версия нашего разговора. Полное интервью смотрите на YouTube-канале РБК-Украина.

– Модно ли, по вашему мнению, сейчас разбираться в вине?

– Конечно, тенденция восходящая, и это факт. Потому что мы все реагируем на внешний мир. В Америке, в Европе, в Азии вино начинает сильно развиваться, как культура. Поэтому, конечно, к нам оно также немножко доходит.

– В Украине появляется сейчас много производителей. В частности, закарпатское вино выходит на свой пик. Как сейчас развивается винная культура в Украине?

– Она, конечно, на начальном этапе, но есть тенденция к росту. Они (виноделы - ред.) делают правильные вещи, потому что когда-то главной проблемой для украинского виноделия было то, что очень крупные бренды лоббировали определенные законодательные решения, что не позволяло маленьким брендам создавать свое вино.

Затем эта ситуация изменилась, начали появляться классные, новые, амбициозные, молодые, готовые рисковать виноделы. Но, конечно, по определенным причинам сейчас все сильно притормозилось, поэтому я не могу сказать, что сейчас есть какое-то бурное развитие.

Но мы хотя бы не остановились, и одна из таких причин, почему не остановились, потому что создался определенный спрос на украинское вино в Европе, появились украинские экспортеры или импортные компании в странах Европы, которые что-то привозят, что-то продают.

Я знаю, что у классных украинских виноделен проблем с продажами нет, то есть тенденция хорошая.

– У нас нет перекоса на спрос на более крепкий алкоголь?

– К сожалению, экономическая ситуация в стране не такая стабильная, поэтому это не мотивирует разбираться в вине, инвестировать больше средств в это направление. Поэтому, конечно, я думаю, что по массовости крепкий алкоголь забирает наибольшую долю.

Но понемногу люди просто перестают пить, или начинают пить меньше. И для того, чтобы найти какую-то альтернативу, ищут менее крепкие алкогольные напитки. Поэтому я надеюсь, что крепкого будут пить меньше, чем когда-то пили, хотя крепкий алкоголь более доступен и более эффективен, к сожалению, в каком-то смысле.

Если в целом, крепкий алкоголь все равно лидирует. Но если говорить о правильных тенденциях, то я думаю, что вино будет съедать эту долю, потому что люди хотят переходить на что-то менее агрессивное.

– На что нам ориентироваться, чтобы приобрести вкусное вино в магазине?

– Знаете, на что большинство ориентируется и вы, я думаю, тоже? На этикетку. Она должна быть такой, которая нам понравится. Это первое, на что мы реагируем. Второе, конечно, ценник.

Когда не хватает знаний о вине, о сортах винограда, о регионах, мы выбираем наугад или ищем специалиста, если мы в винном магазине, который поможет выбрать то, что нам нужно. Это единственный способ более-менее нормально выбрать.

Если у вас нет винного специалиста и вы не в специальном месте, а вам надо хоть как-то это сделать, то два варианта: либо вы полностью рискуете, либо используете приложения на телефоне.

Вы сканируете этикетку и получаете информацию о вине, а самое главное, вы видите комментарии людей, которые пили это вино. Это достаточно модерновый подход к тому, как себя не обмануть или выбрать то, что вам будет нравиться в магазине, где нет винного специалиста.

– Если ориентироваться только на маркировку "сухое", "полусухое", "полусладкое", говорит ли это что-то о вкусах вообще?

– Есть миф о том, что полусладкие и сладкие вина – это плохие вина. Это не так. Это разные категории чисто по вкусу и количеству сахара. Если вам нравятся более сладкие вина, вы берете полусладкие или сладкие. Если вам нравятся сухие вина, то вы иногда можете позволить себе полусухое, но будете брать в основном сухие вина.

Количество сахара не является признаком качества вина в первую очередь. Но недостатки сладкого и полусладкого вина заключаются в том, что когда вы пьете их с соленой пищей, то это чаще всего невкусно. Потому что соленая еда делает сладкое или полусладкое еще более сладким из-за сочетания вкусов.

А из-за того, что мы в основном едим соленую пищу, то сухое вино подходит больше с точки зрения базовых вкусовых сочетаний. Я о том, что лучше не быть снобом, а пить то, что нравится. И только в тот момент, когда в вашей голове появляется заинтересованность в том, какое еще вино есть, вы пробуете дальше.

Тогда через заинтересованность ваш путь развития и интеграции в культуру вина проходит естественно.

Сочетание белого вина с рыбой, а красного – с мясом является классическим и беспроигрышным (фото: РБК-Украина)

– Можете ли вы назвать сорта или позиции, которые являются сугубо маркетинговыми?

– Честно говоря, мало таких позиций существует. То есть это надо называть очень конкретные бренды. Но каждый продукт, который продается, должен иметь влияние либо естественного, либо целенаправленного маркетинга. Конечно, у крупных компаний и брендов есть маркетологи, есть бюджеты, есть возможности сделать так, чтобы вы узнали об этом бренде.

Вы знаете о просеко. Вы же узнали о нем не просто так. Потому что Италия надеется, что о просеко узнают все, начнут его покупать. Налоги будут поступать в их страну, поэтому они вкладывают деньги в развитие не производителя просекко, а категории просекко.

Дальше внутри начинается внутренний маркетинг. Бренд борется за свою аудиторию. Но сама категория развивается, продается и промотируется. Поэтому это просто нормально.

Есть более популярные вещи. Можно ли назвать их маркетингом? Нет, это просто история о том, когда в какую-то категорию вложили деньги, потому что знали, что она получает отклик от потребителя.

Так было всегда с игристым вином, не только с просекко, и это абсолютно нормально. Так было с шампанским изначально, как с целой категорией, которое мы почему-то думаем, что надо открывать на Новый год. Почему в голове есть этот паттерн? Потому что нам его определенным образом вложили. А потом шампанское стало дорогим, недоступным для многих, появились более альтернативные позиции.

– Расскажите, как форма бокала влияет на вкус вина и какие выбирать.

– Чтобы понять, насколько бокал важен, возьмите вино и разлейте его в три разных бокала. Вы очень быстро поймете, что ароматы разные. Можно будет сделать уже практический вывод, что бокал, его форма, вес, толщина сильно влияют на то, как вы будете чувствовать вино.

Дома, я считаю, надо выбирать один универсальный бокал, который будет подходить под все. Тогда у вас никогда не будет проблем. Он выглядит подобно тюльпану. Он не маленький, достаточно большой. У него стандартная форма, поэтому в нем вино проявляется правильно, четко и ровно. Классно, когда вина где-то 125 мл в бокале.

Для домашнего использования лучше всего приобрести один вид тюльпанообразных бокалов (фото: РБК-Украина)

– Как правильно держать бокал?

– Главное – не держать бокал за основную часть, потому что вы оставляете отпечатки и нагреваете вино теплом своих рук.

– А что скажете о кагоре как о вине? Можно ли его считать вообще хорошим? В моих глазах у него не очень хорошая репутация, если по-честному.

– Категория "каор" – это исторически французское вино, которое есть там до сегодняшнего дня. И это апелясьон (юридически признанное и защищенное географическое указание, используемое для наименования места выращивания винограда для вина, сыра, масла и т. д., а также для географически-брендированной маркировки самих продуктов - ред.), который называется Каор, где делают сухое красное вино, выращивают сорт винограда Мальбек, который там называется "Кот" с приложением Мерло.

У нас кагор именно по определенным историческим причинам сложился как категория сладкого, насыщенного, крепленого вина. Является ли оно априори плохим? Нет. А теперь давайте искать в категории кагоров что-то более качественное и наоборот.

Если вы идете в магазин, берете бутылку за 50-80 гривен, рассчитывать на то, что вы получите качественный продукт, бесполезно. Если вы повышаете ценовую категорию, понимаете, что есть производители, которые пытаются сделать это же вино более качественно, то почему бы нет?

Есть альтернатива из Молдовы, которая называется "Пастораль". Есть определенные украинские винодельни, которые делают качественные кагоры. Поэтому говорить, что пить сладкое вино крепленое – это безвкусица, неправильно, если это нравится людям.

– С чем новогодним сочетать кагор?

– На Новый год его не покупают.

– Но все-таки, если кто-то хочет.

– Все очень просто. Шоколад и шоколадные десерты, сладкая выпечка. Это могут быть орешки, сухофрукты. Вот и все. Главное правило в таких историях – это то, что вино должно быть слаще десерта и тогда оно более-менее нормально балансирует.

– Предлагаю интерактив. Я называю блюдо с новогоднего стола, а вы назовите, какое вино к нему подходило бы. Оливье с докторской колбасой.

– Сухое, игристое вино или шампанское. Чем меньше сахара, тем лучше.

– Крабовый салат.

– Крабовый салат похожая история, но здесь можно взять белое сухое вино с относительно высокой кислотностью, но более плотным телом. Это может быть качественнее Пино Гриджио, и это будет окей.

– Холодец.

– Знаете, что можно к нему подать? Я бы попробовал мозельское или эльзасское вино, сухое. Даже второе было бы интереснее, потому что у него больше тела и высокая кислотность. Поэтому было бы классно.

– Фаршированные яйца.

– Опять возвращаемся к шампанскому. Если будут грибы, то оно будет взрослее, будет интереснее.

– И новогодний десерт Наполеон.

– О, это штука, которую я сочетал бы со сладкими мускатами юга Италии. Там есть такая категория Пасито, вот я бы и оттуда что-то взял.

– Роман, вы говорили, что часто люди выбирают алкогольные напитки, глядя на ценники. Вот мы сейчас буквально смотрим на ценники. Стоит вино за 520, 740 и за 1 500 гривен. Стоит ли мне ориентироваться на цену, чтобы выбрать вкусное вино?

– Правильный вопрос, потому что вы сказали вкусное или не вкусное. Вкусное –исключительно для вас. Поэтому наша цель выбирать не по цене, а по вкусовой категории.

Я не должен давать вам что-то за 1 000-1 500 гривен. Почти всегда это не так работает. Я сначала узнаю, что вам нравится в целом, и там буду выбирать либо что-то попроще, либо что-то посложнее.

Очень частая ошибка людей, которые начинают свой путь в вине, что они думают: "Так, я сейчас возьму за 1 500, и будет супер вкусно". Нет. Сначала надо понять, что именно для вас вкусно. И тогда двигаться в зависимости от категории.

Поэтому если ставить вопрос, важна ли цена, какой-то абсолютный минимум важен, но если мы уже зашли в категорию, то больше-меньше – это только тогда, когда вы почувствуете разницу.

– Какая разница между игристым вином и шампанским?

– Игристое вино – это категория. Игристое может быть из Франции, Австралии, Германии, Украины и так далее. Если мы говорим "шампанское", то это категория в отдельной стране, в отдельном регионе, произведенная по отдельным правилам, чтобы иметь право называться шампанским.

Если оно сделано в регионе Шампань, во Франции, но с нарушением общих правил, это будет игристое вино, или какое-то свое название.

Такая же история с просекко. Мы не можем в Украине купить украинское просекко. Потому что просекко – это защищенная итальянская категория.

– Тогда как в СССР могло существовать "советское" или "артемовское" шампанское?

– Не знаю, существует ли вообще такое сейчас. Некоторые производители не хотят работать по правилам ЕС, пишут на этикетке то, что захотят. То есть они нарушают правила Евросоюза, когда пишут "шампанское". В Украине оно может иметь свое название.

Есть пример украинского винодела из Измаила. Он искал название для своего игристого вина, и он не может называть его шампанским, поэтому придумал, что оно будет называться "бисер". Ему нравится. Это его право.

Так может сделать каждая категория или регион, но писать "просеко", "шампанское" и тому подобное на этикетках – это обман.

– Существует также стереотип, что от шампанского на утро будет болеть голова. Правда ли это и как выбрать такое, от которого не будет болеть голова?

– Есть люди, у которых углекислый газ с алкоголем, тем более если это игристое сладкое вино, вызывает головную боль. И, к сожалению, нет других вариантов, кроме как не пить. Можно пить "тихое вино" (не игристое, без пузырьков - ред.), и все будет окей. Поэтому здесь, к сожалению, если вы чувствуете, что это не ваше, то это не ваше.

На утреннее похмелье влияет не качество алкоголя, а его крепость и количество (фото: РБК-Украина)

– Влияет ли качество алкоголя на похмелье?

– Если мы останемся только на вине, уберем крепкий алкоголь, то качество по сути не очень влияет. Есть вино, которого для меня не существует. Это условно какие-то пакетированные напитки по 50 гривен. Я туда даже не захожу.

У меня есть совет: если вы пока финансово не готовы инвестировать в бутылку вина за 200 гривен, покупайте пиво или сидр, что-то, что будет в своей категории качественным, а не плохим в категории вина. Я так всегда делал и буду делать, если у меня ограниченный бюджет.

Если у кого-то вино будет за 3 000 гривен, а у меня – за 200 гривен, болеть голова у нас будет одинаково, если это одна категория вина по алкоголю. А вот дальше можно выбирать, как уменьшить похмелье.

Прежде всего если вино сухое, то это лучше, потому что с сахаром и алкоголем организму гораздо сложнее себя вести, чем просто с алкоголем.

Если вы хотите меньше похмелья, то надо выбирать вина с более низким количеством алкоголя. Что красные, что белые.

А дальше не надо спешить. Вы не можете пить быстрыми глотками. Поэтому это надо делать более размеренно, и тогда вино будет поступать в организм не так быстро и обрабатываться также будет легче.

Кроме того, надо есть, это также будет помогать. Не пейте на ночь. В 19 вы сели за ужин, до 21 попили, а дальше перейдите на воду.

– Нужно ли пить воду между бокалами вина?

– Да. Чем больше, тем лучше будет вам. Она разбавляет. Вы просто выпьете меньше вина, если будете пить воду, поверьте мне.