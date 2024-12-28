Яке вино пити під "Олівʼє", холодець, крабовий салат і "Наполеон": найкращі поєднання

Яке вино обрати до традиційних страв на Новий рік

"Олів’є"

До цього салату, який часто містить "лікарську" ковбасу, найкраще підійде сухе ігристе вино або шампанське.

"Чим менше цукру - тим краще", - говорить експерт.

Крабовий салат

З салатом із крабовими паличками схожа історія. Однак, за словами Романа, для цієї страви варто обрати біле сухе вино з відносно високою кислотністю, але більш щільним тілом.

“Це може бути Pinot Grigio (Піно Гріджіо) або Soave (Соаве). І це буде окей. Не супер, але окей. Логіка полягає в тому, що ключовий продукт цієї страви - це майонез та крабові палички. Крабові палички солодкуваті, тому треба бути обережніше з кислотністю, а майонез - якраз-таки та річ, яку треба змивати кислотністю", - пояснює сомельє.

Холодець

Під цю страву експерт радить обирати сухі мозельські або ельзаські вина з винограду Рислінг

"Ельзаське було б цікавіше, тому що у нього більше тіла і висока кислотність. До холодця буде класно", - додав Ремеєв.

Фаршировані яйця

До цієї закуски, як і до олів’є, найліпше підійде шампанське. Якщо у складі цієї страви, куди зазвичай входять майонез, жовтки і зелень, є й гриби, то "чим доросліше шампанське - тим буде цікавіше смакувати".

При цьому варто пам’ятати, що справжнє шампанське - це вино з регіону Шампань у Франції. І наразі в Україні майже неможливо знайти автентичний напій, пляшка якого коштуватиме дешевше, ніж 1500-1800 грн.

"Наполеон"

Цей популярний серед українців десерт винний експерт радить поєднувати з солодкими мускатами півдня Італії. Наприклад, з Пасіто. Це дуже давнє вино, яке виробляється за системою сушіння винограду. Воно має п'янкі нотки мандарину, квітів апельсина, манго, лічі, жасмину, троянди.