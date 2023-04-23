Какой церковный праздник 23 апреля: что нельзя делать в Поминальное воскресенье, приметы
23 апреля церковь чтит память святого мученика Терентия и его 40 воинов. Также отмечается Всеукраинский день психолога и Всемирный день книги. К тому же все верующие в Поминальное воскресенье посещают церкви и поминают своих родных, ушедших из жизни.
Что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины - читайте ниже в материале Styler.
День памяти святого Терентия
Терентий жил в середине III века в Карфагене. У него была жена из 40 христиан. Во время гонений при императоре Декии они пострадали за христианскую веру - отказались принести жертву языческим идолам и попали в немилость правителя Фортунатиана.
Терентия и троих его друзей бросили в темницу, а других начали пытать, а затем повели на капище в ожидании того, что воины сдадутся. Но они стали молиться и просить Бога разрушить капище. В тот же миг идолы, стены и крыша развалились. За это Терентия и его друзья морили голодом, но появился ангел и накормил. Тогда всех мучеников казнили.
Что нельзя делать
Подготовка к Поминальному воскресенью обычно начинается за несколько дней, потому что убирать, к примеру, в воскресенье нельзя.
В Поминальное воскресенье категорически нельзя:
- потреблять принесенные яства;
- кричать и смеяться;
- не советуют брать что-нибудь с кладбища домой;
- не следует плакать за умершими родственниками.
Также в этот день советуют воздержаться от:
- употребление алкоголя;
- тяжелой работы;
- охоты и рыбалки;
- уборки;
- громких ссор.
Главные приметы этого дня
- Если приснился покойный родственник - вы сможете исцелиться от болезни;
- Погода в этот день отражает погоду летом;
- Утром туман - со временем ждите дождей;
Именины отмечают владельцы таких имен: Александр, Максим, Зенон, Терентий, Яков, Федор.
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