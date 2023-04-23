Яке церковне свято 23 квітня: що не можна робити у Провідну неділю, прикмети
23 квітня церква вшановує пам'ять святого мученика Терентія і його 40 воїнів. Також відзначається Всеукраїнський день психолога та Всесвітній день книги. До ж усі віряни у Провідну неділю відвідують церкви й поминають своїх рідних, які пішли з життя.
Що не можна робити цього дня, прикмети, у кого іменини - читайте нижче у матеріалі Styler.
День пам'яті святого Терентія
Терентій жив в середині III століття в Карфагені. У нього була дружина з 40 християн. Під час гонінь при імператорі Декії вони постраждали за християнську віру - відмовилися принести жертву язичницьким ідолам і потрапили в немилість правителя Фортунатіана.
Терентія і трьох його друзів кинули в темницю, а інших почали катувати, а потім повели на капище в очікуванні того, що воїни здадуться. Але ті почали молитися і просити Бога зруйнувати капище. У ту ж мить ідоли, стіни і дах розвалилися. За це Терентія і його друзів морили голодом, але з'явився ангел і нагодував. Тоді всіх мучеників стратили.
Що не можна робити
Підготування до Провідної неділі зазвичай розпочинаються за кілька днів, тому що прибирати, до прикладу, в неділю не можна.
У Провідну неділю категорично не можна:
- споживати принесені наїдки;
- кричати та сміятися;
- не радять брати щось з кладовища додому;
- не варто плакати за померлими родичами.
Також в цей день радять утриматись від:
- вживання алкоголю;
- важкої роботи;
- полювання та риболовлі;
- прибирання;
- гучних сварок.
Головні прикмети цього дня
- Якщо приснився покійний родич - ви зможете зцілитися від хвороби;
- Погода в цей день відображає погоду влітку;
- Вранці туман - згодом чекайте дощів;
Іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Максим, Зенон, Терентій, Яків, Федір.
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