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Какой церковный праздник 14 мая: что запрещено делать и кто празднует именины

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Украина, Воскресенье 14 мая 2023 06:05
Какой церковный праздник 14 мая: что запрещено делать и кто празднует именины Какой сегодня праздник (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

14 мая по церковному православному календарю верующие чтят память пророка Иеремии. Его также считали покровителем полевых работ, поэтому в этот день крестьяне уделяли работе с землей.

Какие сегодня существуют запреты и кто отмечает именины - читайте в материале Styler ниже.

Подробнее о празднике

В 15 лет пророк Иеремия узнал, что должен служить Господу по пророчеству. Он не хотел этого, ведь считал, что не владеет красноречием. Ходят легенды, что Бог пообещал парню всегда быть рядом. С того момента Иеремия пророчествовал 23 года и написал несколько книг.

Каких традиции придерживались наши предки

Как мы указали выше, пророк Иеремий был также покровителем огородных и полевых работ. Потому 14 мая начинались работы с землей. Верили, что все посеянное сегодня даст богатый урожай в будущем.

Кроме того, было принято, чтобы мужчины сеяли рожь, а женщины - горох и овес. Также в этот период начиналась работа на пасеке.

Что нельзя сегодня делать

  • Не давайте ничего взаймы, иначе в будущем будете только отдавать.
  • Не ссорьтесь, если не хотите, чтобы счастье сбежало из дома.
  • Не ленитесь и не злословьте.
  • Сегодня строго-настрого запрещено ловить рыбу и раков в этот день.

Какие народные приметы существуют 14 мая

  • Ясная погода - такая же будет и во время уборки хлеба.
  • Муравьи начали суетиться в муравейнике - будет дождливая погода в течение всего месяца.
  • На восходе солнца на небе нет ни облачка - будет жаркое лето.
  • Пасмурный день - морозная зима.
  • Вечерняя роса - до ясных майских дней.
  • На ели появились молодые шишки - пора засевать весь огород.
  • Если на Иеремии гроза - во второй половине мая часто будут грозы.
  • Комары появились - скоро наступит настоящее лето.

Кто празднует именины

14 мая дни ангела отмечают Иеремий, Макар, Игнат, Тамара, Нина.

Напомним, что сегодня также отмечают День матери в Украине. Ранее мы подробно рассказали об этом празднике.

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