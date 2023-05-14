Какой церковный праздник 14 мая: что запрещено делать и кто празднует именины

14 мая по церковному православному календарю верующие чтят память пророка Иеремии. Его также считали покровителем полевых работ, поэтому в этот день крестьяне уделяли работе с землей.

Какие сегодня существуют запреты и кто отмечает именины - читайте в материале Styler ниже.

Подробнее о празднике

В 15 лет пророк Иеремия узнал, что должен служить Господу по пророчеству. Он не хотел этого, ведь считал, что не владеет красноречием. Ходят легенды, что Бог пообещал парню всегда быть рядом. С того момента Иеремия пророчествовал 23 года и написал несколько книг.

Каких традиции придерживались наши предки

Как мы указали выше, пророк Иеремий был также покровителем огородных и полевых работ. Потому 14 мая начинались работы с землей. Верили, что все посеянное сегодня даст богатый урожай в будущем.

Кроме того, было принято, чтобы мужчины сеяли рожь, а женщины - горох и овес. Также в этот период начиналась работа на пасеке.

Что нельзя сегодня делать

Не давайте ничего взаймы, иначе в будущем будете только отдавать.

Не ссорьтесь, если не хотите, чтобы счастье сбежало из дома.

Не ленитесь и не злословьте.

Сегодня строго-настрого запрещено ловить рыбу и раков в этот день.

Какие народные приметы существуют 14 мая

Ясная погода - такая же будет и во время уборки хлеба.

Муравьи начали суетиться в муравейнике - будет дождливая погода в течение всего месяца.

На восходе солнца на небе нет ни облачка - будет жаркое лето.

Пасмурный день - морозная зима.

Вечерняя роса - до ясных майских дней.

На ели появились молодые шишки - пора засевать весь огород.

Если на Иеремии гроза - во второй половине мая часто будут грозы.

Комары появились - скоро наступит настоящее лето.

Кто празднует именины

14 мая дни ангела отмечают Иеремий, Макар, Игнат, Тамара, Нина.