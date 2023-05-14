Какой церковный праздник 14 мая: что запрещено делать и кто празднует именины
14 мая по церковному православному календарю верующие чтят память пророка Иеремии. Его также считали покровителем полевых работ, поэтому в этот день крестьяне уделяли работе с землей.
Какие сегодня существуют запреты и кто отмечает именины - читайте в материале Styler ниже.
Подробнее о празднике
В 15 лет пророк Иеремия узнал, что должен служить Господу по пророчеству. Он не хотел этого, ведь считал, что не владеет красноречием. Ходят легенды, что Бог пообещал парню всегда быть рядом. С того момента Иеремия пророчествовал 23 года и написал несколько книг.
Каких традиции придерживались наши предки
Как мы указали выше, пророк Иеремий был также покровителем огородных и полевых работ. Потому 14 мая начинались работы с землей. Верили, что все посеянное сегодня даст богатый урожай в будущем.
Кроме того, было принято, чтобы мужчины сеяли рожь, а женщины - горох и овес. Также в этот период начиналась работа на пасеке.
Что нельзя сегодня делать
- Не давайте ничего взаймы, иначе в будущем будете только отдавать.
- Не ссорьтесь, если не хотите, чтобы счастье сбежало из дома.
- Не ленитесь и не злословьте.
- Сегодня строго-настрого запрещено ловить рыбу и раков в этот день.
Какие народные приметы существуют 14 мая
- Ясная погода - такая же будет и во время уборки хлеба.
- Муравьи начали суетиться в муравейнике - будет дождливая погода в течение всего месяца.
- На восходе солнца на небе нет ни облачка - будет жаркое лето.
- Пасмурный день - морозная зима.
- Вечерняя роса - до ясных майских дней.
- На ели появились молодые шишки - пора засевать весь огород.
- Если на Иеремии гроза - во второй половине мая часто будут грозы.
- Комары появились - скоро наступит настоящее лето.
Кто празднует именины
14 мая дни ангела отмечают Иеремий, Макар, Игнат, Тамара, Нина.
Напомним, что сегодня также отмечают День матери в Украине. Ранее мы подробно рассказали об этом празднике.