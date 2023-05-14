Яке церковне свято 14 травня: що заборонено робити та хто святкує іменини
14 травня за церковним православним календарем віряни вшановують пам'ять пророка Єремії. Його також вважали покровителем польових робіт, тому цей день селяни приділяли саме роботі з землею.
Які сьогодні існують заборони та хто відзначає іменини - читайте в матеріалі Styler нижче.
Детальніше про свято
У 15 років пророк Єремія дізнався, що повинен служити Господу за пророцтвом. Він не хотів цього, адже вважав, що не володіє красномовством. Ходять легенди, що Бог пообіцяв хлопцеві завжди бути поруч. З того моменту Єремія пророкував 23 роки та написав декілька книг.
Яких традицій дотримувалися наші предки
Як ми зазначили вище, пророк Єремій був також покровителем городніх і польових робіт. Тому 14 травня розпочиналися роботи з землею. Вірили, що все посіяне саме сьогодні дасть багатий урожай у майбутньому.
Крім того, було заведено, щоб чоловіки сіяли жито, а жінки - горох та овес. Також у цей період розпочиналася робота на пасіці.
Що не можна сьогодні робити
- Не давайте нічого в борг, інакше в майбутньому будете тільки віддавати.
- Не сваріться, якщо не хочете, щоб щастя втекло з дому.
- Не лінуйтесь та не лихословте.
- Сьогодні суворо заборонено ловити рибу і раків в цей день.
Які народні прикмети існують 14 травня
- Ясна погода - така ж буде й під час прибирання хліба.
- Мурахи почали метушитися в мурашнику - буде дощова погода протягом всього місяця.
- На сході сонця на небі немає ані хмаринки - буде спекотне літо.
- Похмурий день - морозна зима.
- Вечірня роса - до ясних травневих днів.
- На ялині з'явилися молоді шишки - пора засівати весь город.
- Якщо на Єремії гроза - у другій половині травня часто будуть грози.
- Комарі з'явилися - скоро настане справжнє літо.
Хто святкує іменини
14 травня дні ангела відзначають Єремій, Макар, Гнат, Тамара, Ніна.
Нагадаємо, що сьогодні також відзначають День матері в Україні. Раніше ми детально розповіли про це свято.