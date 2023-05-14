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Яке церковне свято 14 травня: що заборонено робити та хто святкує іменини

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Україна, Неділя 14 травня 2023 06:05
Яке церковне свято 14 травня: що заборонено робити та хто святкує іменини Яке сьогодні свято (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

14 травня за церковним православним календарем віряни вшановують пам'ять пророка Єремії. Його також вважали покровителем польових робіт, тому цей день селяни приділяли саме роботі з землею.

Які сьогодні існують заборони та хто відзначає іменини - читайте в матеріалі Styler нижче.

Детальніше про свято

У 15 років пророк Єремія дізнався, що повинен служити Господу за пророцтвом. Він не хотів цього, адже вважав, що не володіє красномовством. Ходять легенди, що Бог пообіцяв хлопцеві завжди бути поруч. З того моменту Єремія пророкував 23 роки та написав декілька книг.

Яких традицій дотримувалися наші предки

Як ми зазначили вище, пророк Єремій був також покровителем городніх і польових робіт. Тому 14 травня розпочиналися роботи з землею. Вірили, що все посіяне саме сьогодні дасть багатий урожай у майбутньому.

Крім того, було заведено, щоб чоловіки сіяли жито, а жінки - горох та овес. Також у цей період розпочиналася робота на пасіці.

Що не можна сьогодні робити

  • Не давайте нічого в борг, інакше в майбутньому будете тільки віддавати.
  • Не сваріться, якщо не хочете, щоб щастя втекло з дому.
  • Не лінуйтесь та не лихословте.
  • Сьогодні суворо заборонено ловити рибу і раків в цей день.

Які народні прикмети існують 14 травня

  • Ясна погода - така ж буде й під час прибирання хліба.
  • Мурахи почали метушитися в мурашнику - буде дощова погода протягом всього місяця.
  • На сході сонця на небі немає ані хмаринки - буде спекотне літо.
  • Похмурий день - морозна зима.
  • Вечірня роса - до ясних травневих днів.
  • На ялині з'явилися молоді шишки - пора засівати весь город.
  • Якщо на Єремії гроза - у другій половині травня часто будуть грози.
  • Комарі з'явилися - скоро настане справжнє літо.

Хто святкує іменини

14 травня дні ангела відзначають Єремій, Макар, Гнат, Тамара, Ніна.

Нагадаємо, що сьогодні також відзначають День матері в Україні. Раніше ми детально розповіли про це свято.

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