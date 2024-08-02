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Какой праздник завтра: что строго запрещено делать в Маков день, приметы 3 августа

Пятница 02 августа 2024 22:40
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Какой праздник завтра: что строго запрещено делать в Маков день, приметы 3 августа Церковный праздник 3 августа 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Завтра, 3 августа, праздник - православные украинцы чтят память святых преподобных Исаакия, Далмата и Фавста по новому церковному календарю. В народе будут праздновать Маков день.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой завтра праздник в церковном календаре

Преподобные Исаакия, Далмата и Фавста были монахами и руководителями Далматского монастыря. Преподобный Далмат служил в войске императора Феодосия Великого и заслужил его уважение. В период между 381 и 383 годами Далмат вместе с сыном Фавстом покинул светскую жизнь и ушел в монастырь преподобного Исаакия у Константинополя. Исаакий постриг его в монахи, и они начали суровую аскетическую жизнь. Однажды во время Великого поста Далмат не ел пищи 40 дней, а затем к празднику Вознесения Христова имел Божественные видения.

В конце своей жизни, в 383 году, Исаакий сделал Далмата новым игуменом монастыря, который с тех пор стал называться Далматским.

Далмат был активным защитником православной веры на Третьем Вселенском Соборе в Эфесе (431), где осудили ересь Нестория. После Собора его повысили до архимандрита, и он продолжал управлять монастырем до своей смерти в возрасте около 90 лет.

Фавст, сын Далмата, также был аскетом и особенно добился успеха в посту. После смерти отца он стал игуменом монастыря.

Какой праздник завтра: что строго запрещено делать в Маков день, приметы 3 августа

Жития святых, август (изображение: blagovist.church.ua)

Что нельзя делать завтра, 3 августа

  • Нельзя сплетничать, бездельничать
  • Запрещено ссориться с близкими и родными
  • Поскольку сейчас пост, то под запретом алкоголь и мясо
  • Давать или просить взаймы деньги, это может навлечь ссору
  • Не советуют начинать новые дела - вас постигнет неудача

Также не рекомендуется в этот день выносить мусор или мыть пол. Считается, что это принесет серьезные проблемы с деньгами.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Много мошек и комаров - к жаре
  • Хорошая погода - задержится до конца лета
  • Пауки активно плетут паутину - погода будет хорошей
  • Домашние любимцы плохо спят и едят - надвигается ненастье
  • Сильный ветер - август будет пасмурным
  • Дождь - вас ждет холодная и сырая осень
  • Ветер с юга - зима будет снежной
  • Медленные тучи на небе - скоро поднимется ветер
  • Лягушки вылезли из воды и скачут у реки - к дождю

В народном календаре завтра отмечают Маков день, также известный как Стожары или Мокий и Марк. По некоторым легендам, этот праздник посвящен памяти римских мучеников Мокия и Марка.

В этот день обычно собирают мак и думают на будущее. Люди верят, что если в маковках много зерен, то год будет урожайным.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Антон, Вячеслав, Николай, Иван, Кузьма.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День зенитных ракетных войск Воздушных Сил Украины
  • Всемирный день арбуза
  • Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов
  • Международный день алопеции
  • Международный день бросания камня
  • День распространения информации о синдроме гвоздики.

Раньше мы рассказывали, когда будем праздновать Рождество Пресвятой Богородицы 2024 и что нужно успеть сделать к празднику.

Также читайте как молиться за упокой любимой кошки или собаки и не грех ли это.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Sogodni Svyato, Википедия.

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