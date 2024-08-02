Яке свято завтра: що суворо заборонено робити у Маків день, прикмети 3 серпня
Завтра, 3 серпня, свято - православні українці вшановують пам’ять святих преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста за новим церковним календарем. У народі святкуватимуть Маків день.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке завтра свято у церковному календарі
Преподобні Ісаакій, Далмат і Фавст були ченцями та керівниками Далматського монастиря. Преподобний Далмат служив у війську імператора Феодосія Великого та заслужив його повагу. У період між 381 і 383 роками Далмат разом із сином Фавстом покинув світське життя і пішов у монастир преподобного Ісаакія біля Константинополя. Ісаакій постриг їх у ченці, і вони почали суворе аскетичне життя. Одного разу під час Великого посту Далмат не їв їжі 40 днів, а потім до свята Вознесіння Христового мав Божественні видіння.
Наприкінці свого життя, у 383 році, Ісаакій зробив Далмата новим ігуменом монастиря, який з того часу став називатися Далматським.
Далмат був активним захисником православної віри на Третьому Вселенському Соборі в Ефесі (431), де засудили єресь Несторія. Після Собору його підвищили до архімандрита, і він продовжував керувати монастирем до своєї смерті у віці близько 90 років.
Фавст, син Далмата, також був аскетом і особливо досяг успіху в пості. Після смерті батька він став ігуменом монастиря.
Житія святих, серпень (зображення: blagovist.church.ua)
Що не можна робити завтра, 3 серпня
- Не можна пліткувати, ледарювати
- Заборонено сваритися з близькими та рідними
- Оскільки зараз піст, то під забороною алкоголь і м’ясо
- Давати або просити у борг гроші, це може накликати сварку
- Не радять починати нові справи - вас спіткає невдача
Також не рекомендується цього дня виносити сміття або мити підлогу. Вважається, що це принесе серйозні проблеми з грошами.
Народні прикмети і традиції цього дня
- Багато мошок і комарів - до спеки
- Гарна погода - затримається до кінця літа
- Павуки активно плетуть павутину - погода буде гарною
- Домашні улюбленці погано сплять і їдять - насувається негода
- Сильний вітер - серпень буде похмурим
- Дощить - вас чекає холодна та сира осінь
- Вітер з півдня - зима буде сніжною
- Повільні хмари на небі - скоро підніметься вітер
- Жаби вилізли з води і скачуть біля річки - до дощу
У народному календарі завтра відзначають Маків день, також відоме як Стожари або Мокій та Марк. За деякими легендами, це свято присвячене пам'яті римських мучеників Мокія і Марка.
У цей день зазвичай збирають мак і гадають на майбутнє. Люди вірять, що якщо у маківках багато зерен, то рік буде врожайним.
У кого день ангела сьогодні
Сьогодні іменини святкують: Антон, В’ячеслав, Микола, Іван, Кузьма.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.
Які свята ще відзначають в Україні сьогодні
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- День зенітних ракетних військ Повітряних Сил України
- Всесвітній день кавуна
- Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів
- Міжнародний день алопеції
- Міжнародний день кидання каменя
- День поширення інформації про синдром гвоздики.
Раніше ми розказували коли будемо святкувати Різдво Пресвятої Богородиці 2024 і що треба встигнути зробити до свята.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Sogodni Svyato, Вікіпедія.