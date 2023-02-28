Какой праздник отмечает церковь 28 февраля: что строго нельзя делать в этот день, а у кого день ангела
28 февраля православная церковь почитает святого Онисима.
Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела – узнайте ниже из материала Styler.
Традиции этого дня
Святого апостола от семидесяти Онисима считают покровителем овец. Из-за этого в народе день назвали "Онисим Овчарник".
Наши предки справляли Онисима-зимоборника, ведь бытовала на Руси примета, что сегодня зимушка тщетно пытается победить весну. С 28 февраля крестьяне традиционно провожали зиму. На Онисима погода не радует теплом, так как зима злится, что ее гонят поскорее освободить владения для весны, но народ все равно радовался. В деревнях устраивают гуляния с множеством развлечений, крестьяне поют песни и водят хороводы.
Главные приметы этого дня
- Какая погода на Онисима, таким и сентябрь будет.
- Если в этот день много воды на дорогах и снег практически растаял, то сенокос будет хорошим.
- Обилие звезд на небе обещает приплод сильных и здоровых ягнят.
- Восточный ветер - к песчаным бурям летом.
- Красный закат - к метели.
- На небе яркая и полная луна – к холодам.
Что нельзя делать в этот день
- Если идете в этот день к кому-то в гости, нельзя приходить без подарка.
- Нельзя выносить из дома мебель и переезжать.
Кто празднует день ангела
28 февраля именины празднуют Онисим, Алексей, Арсений, Иван, Михаил, Николай, Петр, Павел, София.
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