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Яке свято відзначає церква 28 лютого: що суворо не можна робити цього дня, а у кого день ангела

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Вівторок 28 лютого 2023 06:02
Яке свято відзначає церква 28 лютого: що суворо не можна робити цього дня, а у кого день ангела Яке сьогодні свято (pixabay.com)
Автор: Styler

28 лютого православна церква вшановує святого Онисима.

Що можна і не можна робити в цей день, традиції, прикмети і кого привітати з днем ангела – дізнайтеся нижче з матеріалу Styler.

Традиції цього дня

Святого апостола від сімдесяти Онисима вважають покровителем овець. Через це у народі день назвали "Онисим Овчарник".

Наші пращури помітили, що наші предки справляли Онисима-зимоборника, адже побутувала на Русі прикмета, що сьогодні зимівка марно намагається перемогти весну. З 28 лютого селяни традиційно проводили зиму. На Онисима погода не тішить теплом, бо зима сердиться, що її женуть скоріше звільнити володіння для весни, але народ все одно тішився. У селах влаштовують гуляння з безліччю розваг, селяни співають пісні та водять хороводи.

Головні прикмети цього дня

  • Яка погода на Онисіма, такою і вересень буде.
  • Якщо у цей день багато води на дорогах і сніг практично розтанув, то сінокіс буде хорошим.
  • Величезна кількість зірок на небі обіцяє приплід сильних і здорових ягнят.
  • Східний вітер – до піщаних бур влітку.
  • Червоний захід сонця - до хуртовини.
  • На небі яскравий і повний місяць – до холодів.

Що не можна робити у цей день

  • Якщо йдете в цей день до когось у гості, то не можна приходити без подарунка.
  • Не можна виносити з дому меблі та переїжджати.

Хто святкує день ангела

28 лютого іменини святкують Онисим, Олексій, Арсен, Іван, Михайло, Микола, Петро, Павло, Софія.

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