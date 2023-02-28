Яке свято відзначає церква 28 лютого: що суворо не можна робити цього дня, а у кого день ангела
28 лютого православна церква вшановує святого Онисима.
Що можна і не можна робити в цей день, традиції, прикмети і кого привітати з днем ангела – дізнайтеся нижче з матеріалу Styler.
Традиції цього дня
Святого апостола від сімдесяти Онисима вважають покровителем овець. Через це у народі день назвали "Онисим Овчарник".
Наші пращури помітили, що наші предки справляли Онисима-зимоборника, адже побутувала на Русі прикмета, що сьогодні зимівка марно намагається перемогти весну. З 28 лютого селяни традиційно проводили зиму. На Онисима погода не тішить теплом, бо зима сердиться, що її женуть скоріше звільнити володіння для весни, але народ все одно тішився. У селах влаштовують гуляння з безліччю розваг, селяни співають пісні та водять хороводи.
Головні прикмети цього дня
- Яка погода на Онисіма, такою і вересень буде.
- Якщо у цей день багато води на дорогах і сніг практично розтанув, то сінокіс буде хорошим.
- Величезна кількість зірок на небі обіцяє приплід сильних і здорових ягнят.
- Східний вітер – до піщаних бур влітку.
- Червоний захід сонця - до хуртовини.
- На небі яскравий і повний місяць – до холодів.
Що не можна робити у цей день
- Якщо йдете в цей день до когось у гості, то не можна приходити без подарунка.
- Не можна виносити з дому меблі та переїжджати.
Хто святкує день ангела
28 лютого іменини святкують Онисим, Олексій, Арсен, Іван, Михайло, Микола, Петро, Павло, Софія.
Також читайте, як правильно називати Сирний тиждень – Масляна, Масниця чи Колодій.
Крім того, дізнайтеся,які церковні свята ми відзначимо у березні 2023 року.