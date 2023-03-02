Какой праздник отмечает церковь 2 марта: что строго нельзя делать в этот день, а у кого день ангела
2 марта в православном календаре - это день памяти святого мученика Феодора Тирона.
В материале Styler узнайте, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.
Традиции этого дня
В этот день наши предки произносили на вечерней заре заговоры против кикиморы. Для максимального эффекта обряд следовало повторить спустя две недели. К этим святым люди обращались за помощью в поисках потерявшихся, а также с просьбой защитить их от зла. Впоследствии люди стали бояться их. Почему так произошло, до сих пор неизвестно.
Главные народные приметы этого дня
- Какая погода в этот день такому и лету быть.
- Ворона купается – к теплу.
- Если день туманный, то май будет холодным.
- Яркий месяц вечером обещал хороший урожай вообще, а дождь — обилие хлеба и льна.
- Если птицы возвращаются из теплых стран, то весна будет ранней.
Что нельзя делать в этот день
- В этот день не смотрите на вечернее небо, ведь если вы увидите падающую звезду - это предсказывает тяжелые болезни.
- Не отказывайте в милостыни в эту дату.
- Не рекомендуется вести себя слишком шумно.
Сегодня день ангела празднуют Марианна, Мария, Михаил, Николай, Павел, Роман и Федор.
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