Яке свято відзначає церква 2 березня: що суворо не можна робити цього дня, а у кого день ангела
2 березня у православному календарі – це день пам'яті святого мученика Феодора Тірона.
У матеріалі Styler дізнайтеся, що можна і не можна робити в цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.
Традиції цього дня
У цей день наші предки вимовляли на вечірній зорі змови проти кікімори. Для максимального ефекту обряд слід повторити через два тижні. До цих святих люди зверталися за допомогою у пошуках тих, хто загубився, а також із проханням захистити їх від зла. Згодом люди почали їх боятися. Чому так сталося, досі невідомо.
Головні народні прикмети цього дня
- Яка погода у цей день такому і літу бути.
- Ворона купається – до тепла.
- Якщо день туманний, то травень буде холодним.
- Яскравий місяць увечері обіцяв гарний урожай взагалі, а дощ — велика кількість хліба та льону.
- Якщо птахи повертаються із теплих країн, то весна буде ранньою.
Що не можна робити у цей день
- У цей день не дивіться на вечірнє небо, адже якщо ви побачите падаючу зірку - це передбачає важкі хвороби.
- Не відмовляйте у милостині цієї дати.
- Не рекомендується поводитися занадто шумно.
Сьогодні день ангела святкують Маріанна, Марія, Михайло, Микола, Павло, Роман та Федір.
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