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Какой праздник в церкви 20 апреля: что строго нельзя делать, кого поздравить с днем ангела

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Четверг 20 апреля 2023 06:01
Какой праздник в церкви 20 апреля: что строго нельзя делать, кого поздравить с днем ангела Какой церковный праздник 20 апреля (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

20 апреля православные христиане чтят память святой Акулины. В народе этот день называется Акулиным.

Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы, у кого именины - читайте ниже в материале Styler.

История этого дня

Известно, что Акулина жила в городе Синопе. Когда при императоре Максимиане начались гонения на христиан, диакона Руфина, с которым она была знакома, заточили в темницу по обвинению в исповедании православной веры. Акилина приходила к нему, всячески поддерживала и заботилась о том, чтобы он не пал духом. За это ее также арестовали.

В заточении Акулина и Руфин, каждый со своей стороны, не прекратили вести проповеди и многими чудесами смогли обратить в христианскую веру 200 солдат. Об этом донесли правителю. Он приказал обезглавить Акулину, диакона Руфина и всех новообращенных воинов. Так святая приняла мученическую смерть во имя Иисуса Христа.

Народные приметы 20 апреля

  • Если долго идет ливень, значит, не стоит рассчитывать на урожай яровых и калины.
  • Заморозок в предрассветный час и ясное небо на рассвете сулят много гречки и зерновых.
  • На Акулинин день пошел дождь, значит, будет много малины.
  • Если ночью небо яркое от звезд, то будет много грибов и ягод в лесу.
  • Нельзя смотреть на улицу через окно, тем более в ночное время – иначе можно накликать несчастье.

Что нельзя делать в этот день

  • Не стоит сильно радоваться, устраивать громкие застолья.
  • Не пейте алкогольные напитки.
  • Запрещено ругаться и злословить.

У кого именины в этот день

Сегодня день ангела отмечают владельцы таких имен: Аркадий, Георгий, Даниил, Егор, Петр, Акилина, Евдокия.

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