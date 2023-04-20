Какой праздник в церкви 20 апреля: что строго нельзя делать, кого поздравить с днем ангела

Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы, у кого именины - читайте ниже в материале Styler.

История этого дня

Известно, что Акулина жила в городе Синопе. Когда при императоре Максимиане начались гонения на христиан, диакона Руфина, с которым она была знакома, заточили в темницу по обвинению в исповедании православной веры. Акилина приходила к нему, всячески поддерживала и заботилась о том, чтобы он не пал духом. За это ее также арестовали.

В заточении Акулина и Руфин, каждый со своей стороны, не прекратили вести проповеди и многими чудесами смогли обратить в христианскую веру 200 солдат. Об этом донесли правителю. Он приказал обезглавить Акулину, диакона Руфина и всех новообращенных воинов. Так святая приняла мученическую смерть во имя Иисуса Христа.

Народные приметы 20 апреля

Если долго идет ливень, значит, не стоит рассчитывать на урожай яровых и калины.

Заморозок в предрассветный час и ясное небо на рассвете сулят много гречки и зерновых.

На Акулинин день пошел дождь, значит, будет много малины.

Если ночью небо яркое от звезд, то будет много грибов и ягод в лесу.

Нельзя смотреть на улицу через окно, тем более в ночное время – иначе можно накликать несчастье.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит сильно радоваться, устраивать громкие застолья.

Не пейте алкогольные напитки.

Запрещено ругаться и злословить.

У кого именины в этот день

Сегодня день ангела отмечают владельцы таких имен: Аркадий, Георгий, Даниил, Егор, Петр, Акилина, Евдокия.