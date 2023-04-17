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Чтобы паски не черствели. Как сохранить праздничную выпечку надолго

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Понедельник 17 апреля 2023 13:42
Чтобы паски не черствели. Как сохранить праздничную выпечку надолго Фото: Как сохранить подольше свежими паски (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Праздник Пасхи в Украине состоялся 16 апреля. Естественно, после него остается много пасок, которые хочется сохранить свежими.

Эксперт по питанию в Telegram Наталия Мазурик рассказала, что нужно сделать, чтобы выпечка надолго оставалась мягкой.

Что сделать, чтобы паски не черствели

  • Если вы пекли паски в бумажных формах - не снимайте их полностью. Это поможет выпечке дольше не черстветь.
  • Положите паску в полиэтиленовый пакет, а пакет в холодильник. Только не на нижнюю полку.
  • Несколько шаров марли промочите ромом или коньяком, закутайте паску, положите в пакет и отправьте в прохладное место.
  • Заверните паску в полотенце (или в полиэтиленовый пакет) и положите в кастрюлю, закройте ее крышкой.

Также помните, чтобы паска не черствела раньше времени, ее следует хранить в герметичной упаковке без доступа к воздуху. Как и обычный хлеб, выпечку можно оставить как при комнатной температуре, так и в холодильнике.

Можно ли хранить паски в морозилке?

Паски желательно замораживать на 5-6 день после приготовления, а если вы правильно их хранили (в плотном полиэтиленовом пакете, темном прохладном месте или холодильнике), то можно и на 7-8 день заморозить эту традиционную пасхальную выпечку.

Ранее мы также писали, как хранить паску так, чтобы она не черствела.

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