Яке свято у церкві 20 квітня: що суворо не можна робити, кого привітати з днем ангела
20 квітня православні християни вшановують пам'ять святої Акуліни. У народі цей день називали "Харків".
Що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети, у кого іменини - читайте нижче у матеріалі Styler.
Історія цього дня
Відомо, що Акуліна жила у місті Синопі. Коли за імператора Максиміана почалися гоніння на християн, диякона Руфіна, з яким вона була знайома, ув'язнили в темницю за звинуваченням у сповіданні православної віри. Акіліна приходила до нього, всіляко підтримувала і дбала про те, щоб він не занепав духом. За це її також заарештували.
У ув'язненні Акуліна і Руфін, кожен зі свого боку, не припинили вести проповіді і багатьма чудесами змогли навернути до християнської віри 200 солдатів. Про це донесли правителю. Він наказав обезголовити Акуліну, диякона Руфіна та всіх новонавернених воїнів. Так свята прийняла мученицьку смерть в ім'я Ісуса Христа.
Народні прикмети 20 квітня
- Якщо довго йде злива, отже, не варто розраховувати на врожай ярих та калини.
- Заморозок у передсвітанку і ясне небо на світанку обіцяють багато гречки та зернових.
- На Акулінін день пішов дощ, отже, буде багато малини.
- Якщо вночі небо яскраве від зірок, то буде багато грибів та ягід у лісі.
- Не можна дивитися надвір через вікно, тим паче у нічний час – інакше можна викликати нещастя.
Що не можна робити у цей день
- Не варто радіти, влаштовувати гучні застілля.
- Не пийте алкогольні напої.
- Заборонено лаятись і лихословити.
Хто має іменини цього дня
Сьогодні день ангела відзначають власники таких імен: Аркадій, Георгій, Данило, Єгор, Петро, Акіліна, Євдокія.
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