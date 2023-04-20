Яке свято у церкві 20 квітня: що суворо не можна робити, кого привітати з днем ангела

Що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети, у кого іменини - читайте нижче у матеріалі Styler.

Історія цього дня

Відомо, що Акуліна жила у місті Синопі. Коли за імператора Максиміана почалися гоніння на християн, диякона Руфіна, з яким вона була знайома, ув'язнили в темницю за звинуваченням у сповіданні православної віри. Акіліна приходила до нього, всіляко підтримувала і дбала про те, щоб він не занепав духом. За це її також заарештували.

У ув'язненні Акуліна і Руфін, кожен зі свого боку, не припинили вести проповіді і багатьма чудесами змогли навернути до християнської віри 200 солдатів. Про це донесли правителю. Він наказав обезголовити Акуліну, диякона Руфіна та всіх новонавернених воїнів. Так свята прийняла мученицьку смерть в ім'я Ісуса Христа.

Народні прикмети 20 квітня

Якщо довго йде злива, отже, не варто розраховувати на врожай ярих та калини.

Заморозок у передсвітанку і ясне небо на світанку обіцяють багато гречки та зернових.

На Акулінін день пішов дощ, отже, буде багато малини.

Якщо вночі небо яскраве від зірок, то буде багато грибів та ягід у лісі.

Не можна дивитися надвір через вікно, тим паче у нічний час – інакше можна викликати нещастя.

Що не можна робити у цей день

Не варто радіти, влаштовувати гучні застілля.

Не пийте алкогольні напої.

Заборонено лаятись і лихословити.

Хто має іменини цього дня

Сьогодні день ангела відзначають власники таких імен: Аркадій, Георгій, Данило, Єгор, Петро, Акіліна, Євдокія.