Какой праздник сегодня: приметы и запреты 31 мая
Сегодня, 31 мая, праздник - православные украинцы чтят память апостола от 70 Ермы по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Апостол Ерма, также известный как Иерм, принадлежит к числу семидесяти апостолов, избранных Христом для проповеди Евангелия. Он упоминается в послании апостола Павла Римлянам, где Павел просит поздравить Ерму вместе с другими братьями.
Ерма считается одной из ключевых фигур ранней Церкви. Согласно церковному преданию, он занимал должность епископа в Филиппополе, где активно способствовал распространению Христовой науки.
Жизнь святого была наполнена подвигами и трудами во благо Христова благовестия. Он без устали работал над укреплением веры среди новообращенных, проповедуя не только словом, но и собственным примером благочестивой жизни.
Также Ерма был автором одного из ранних христианских произведений под названием "Пастырь Ермы". Этот текст, содержащий видения, притчи и наставления, оказал значительное влияние на формирование раннехристианской мысли и долгое время использовался в качестве учебного пособия в ранних христианских общинах.
Жизнь и деятельность свяого оставили заметный след в истории христианства, делая его примером для подражания многим поколениям верных.
Апостол Ерма, фрагмент иконы "Апостольское деяние" (иллюстрация: Википедия)
Что нельзя делать сегодня, 31 мая
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- не следует ссориться и злословить
- не рекомендуется работать в саду и по дому
Также не рекомендуется переезжать на новое место жительства, поскольку это может:
- причинить проблемы с финансами
- пошатнуть здоровье
- ухудшить отношения на работе
Особенно нельзя никого пугать, потому что в душе у человека поселится страх и отчаяние.
Народные приметы и традиции этого дня
Считается, что сны, которые снятся в ночь на 31 мая, являются вещими. Если женщине снится беременность, это сулит ей какое-то богатство. Увиденное во сне следует воспринимать буквально, поскольку в нем нет скрытого подтекста.
А еще:
- если вечером на траве появилась роса, ждите жарких дней
- если идет дождь, можно надеяться на богатый урожай
- услышали, как кукушка кукует - это к хорошей летней погоде
- если роса быстро высохла, скоро начнется дождь
- утренний густой туман означает большой урожай грибов
- затяжной дождь указывает на плохой урожай
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Борис, Николай, Веремий, Кристина, Остап, Роман, Филипп.
По гороскопу люди, которые родились сегодня -Близнецы
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- Праздник последнего звонка
- Международный день благодарения бортпроводникам
- День веб-дизайнера
- Всемирный день блондинок
- Всемирный день без табака
Напомним, ранее уже появился церковный календарь праздников на июнь.
Читайте также церковный календарь на лето 2024 года.
При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ, а также Sogodni Svyato и Википедия.