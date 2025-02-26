Какой праздник 26 февраля: все запреты и народные приметы этого дня

Православные 26 февраля вспоминают святого Порфирия, архиепископа Газского. Также в Украине отмечается День крымского сопротивления российской оккупации, а в мире - День неторопливости и День фисташек.

Какие главные приметы, традиции этого дня, у кого день ангела и какие еще праздники отмечают 26 февраля, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Церковный праздник 26 февраля

Ежегодно 26 февраля почитается святой Порфирий. Он происходил из благородной и богатой семьи и в 25 лет поступил в скитский монастырь в Египте. Через 5 лет он поехал в Иерусалим, чтобы посетить святые места и поселился в пещере над Иорданом, где прожил следующие несколько лет.

Здоровье Порфирия ухудшилось после жизни в тяжелых условиях и он решил пойти к подножию Голгофы, чтобы найти там исцеление.

Когда Порфирию исполнилось 40 лет, иерусалимский патриарх посвятил его в священники и отдал ему на хранение часть Господнего креста (на котором распяли Иисуса). А в 396 году митрополит Кесарии Палестинской Иоанн увидел видение и посвятил Порфирия во епископа Газского.

И еще 24 года Порфирий спасал человеческие души и служил Господу. В Газе он начал строить церкви и монастыри, поскольку на тот момент там было всего три христианские церкви. Его молитвы были волшебными и после них происходило настоящее чудо - он вызывал дождь, который спас от страшной засухи.

Что сегодня делать нельзя

Нельзя одалживать деньги или вещи

Не стоит злоупотреблять алкогольными напитками

Не желательно заниматься тяжелым физическим трудом

Нельзя оскорблять людей и животных, желать кому-то зла

Не стоит отказывать нуждающимся в помощи

По приметам, нельзя завязывать любые узлы - к финансовым проблемам

Нельзя ничего сажать в землю

Народные приметы 25 февраля

Много ворон в небе - к оттепели

Если в этот день пойдет дождь - к теплому лету

Если небо звездное и ясное - лето будет грозовым и жарким

Утром туман - к непогоде

Воробьи сбиваются в стаи - весна будет теплой

Голуби прячутся под крышу - идет похолодание

Внезапный снег - к дождливому лету

У кого День ангела 26 февраля

Именины по церковному календарю отмечают сегодня: Порфирий, Иван, Николай, Петр, Сергей, Севастьян и Анна.

Как поздравить:

"Многая літа! Нехай твій янгол-охоронець зажди буде поруч і врятує від усього поганого!"

"З іменинами вітаю, нехай твоє життя буде сповнено дивами, щастям, коханням та Божим благословенням"

"Нехай Бог тебе оберігає! З днем ангела, приймай мої світлі привітання та щирі побажання!".

Какие еще праздники 26 февраля

День сопротивления российской оккупации Крыма

В 2014 году в этот день состоялся митинг крымских татар в Симферополе в поддержку территориальной целостности Украины и против проведения внеочередной сессии Верховной Рады Крыма.

26 февраля 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении 26 февраля в Украине Днем сопротивления оккупации Автономной Республики Крым как ежегодной памятной даты.

Всемирный день неторопливости

Этот день основали в 2007 году в Италии по инициативе ассоциации "Искусство жить медленно", лозунг которой - "Не спеши и наслаждайся моментом". Этот день пропагандирует замедление темпа жизни и умение правильно распределять свое время.

Всемирный день фисташек

Праздник, который посвящен одному из лучших видов орехов. Они происходят с Ближнего Востока и Центральной Азии, где культивируются уже около 2000 лет. В древней Персии фисташки очень ценили и дарили их в подарок.

До конца года остается 308 дней до конца года.

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