Яке свято 26 лютого: усі заборони та народні прикмети цього дня
Православні 26 лютого згадують святого Порфирія, архієпископа Газського. Також в Україні відзначається День кримського спротиву російській окупації, а у світі - День неквапливості та День фісташок.
Які головні прикмети, традиції цього дня, у кого день ангела та які ще свята відзначають 26 лютого, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Церковне свято 26 лютого
Щороку 26 лютого вшановується святий Порфирій. Він походив зі шляхетної та багатої родини й у 25 років вступив в скитський монастир в Єгипті. Через 5 років він поїхав до Єрусалима, щоб відвідати святі місця та поселився в печері над Йорданом, де прожив наступні декілька років.
Здоров'я Порфирія погіршилося після життя у важких умовах і він вирішив піти до підніжжя Голгофи, щоб знайти там зцілення.
Коли Порфирію виповнилося 40 років, єрусалимський патріарх посвятив його на священника і віддав йому на зберігання частину Господнього хреста (на якому розп'яли Ісуса). А у 396 році митрополит Кесарії Палестинської Іван побачив видіння і посвятив Порфирія на єпископа Газського.
І ще 24 роки Порфирій спасав людські душі та служив Господу. У Газі він почав будувати церкви та монастирі, оскільки на той момент там було всього три християнські церкви. Його молитви були чарівними й після них ставалося справжнє диво - він викликав дощ, який врятував від страшної посухи.
Що сьогодні робити не можна
- Не можна позичати гроші або речі
- Не варто зловживати алкогольними напоями
- Не бажано займатися важкою фізичною працею
- Не можна ображати людей та тварин, бажати комусь зла
- Не варто відмовляти нужденним у допомозі
- За прикметами, не можна зав'язувати будь-які вузли - до фінансових проблем
- Не можна нічого садити у землю
Народні прикмети 25 лютого
Багато ворон у небі - до відлиги
Якщо у цей день піде дощ - до теплого літа
Якщо небо зоряне та ясне - літо буде грозовим та спекотним
Зранку туман - до негоди
Горобці збиваються у зграї - весна буде теплою
Голуби ховаються під дах - йде похолодання
Раптовий сніг - до дощового літа
У кого День ангела 26 лютого
Іменини за церковним календарем відзначають сьогодні: Порфирій, Іван, Микола, Петро, Сергій, Севастіян та Анна.
Як привітати:
- "Многая літа! Нехай твій янгол-охоронець зажди буде поруч і врятує від усього поганого!"
- "З іменинами вітаю, нехай твоє життя буде сповнено дивами, щастям, коханням та Божим благословенням"
- "Нехай Бог тебе оберігає! З днем ангела, приймай мої світлі привітання та щирі побажання!".
Які ще свята 26 лютого
День спротиву російській окупації Криму
У 2014 році в цей день відбувся мітинг кримських татар у Сімферополі на підтримку територіальної цілісності України та проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму.
26 лютого 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про встановлення 26 лютого в Україні Днем спротиву окупації Автономної Республіки Крим як щорічної пам'ятної дати.
Всесвітній день неквапливості
Цей день започаткували у 2007 році в Італії за ініціативи асоціації "Мистецтво жити повільно", гасло якої - "Не поспішай і насолоджуйся моментом". Цей день пропагує уповільнення темпу життя та вміння правильно розподіляти свій час.
Всесвітній день фісташок
Свято, яке присвячене одному з найкращих видів горіхів. Вони походять з Близького Сходу та Центральної Азії, де культивуються вже близько 2000 років. У стародавній Персії фісташки дуже цінували та дарували їх у подарунок.
До кінця року залишається 308 днів.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар ПЦУ, Вікіпедія.