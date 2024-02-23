Какой праздник 23 февраля: что сделать для счастья, у кого день Ангела

23 февраля 2024 года верующие вспоминают священномученика Поликарпа, епископа Смирнского. Он был учеником апостола Иоанна, христианского мученика.
О том, что можно и категорично нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Главное событие этого дня связано с праздником святого Поликарпа, епископа Смирны, который в возрасте сорока лет умер мученической смертью: его сожгли на костре за веру. Язычники привязали владыку к столбу и подожгли огонь под ним.
Однако произошло чудо: пламя окружило Поликарпа, стоявшего посередине, словно золото, очищенное от всего земного. Он светился сквозь пламя, а вокруг него распространялся чудесный запах. После того, как язычники пронзили его тело, из которого вылилось такое количество крови, что огонь немедленно погас.
День ангела празднуют : Александр, Алексей, Антон, Демьян, Иван, Кузьма, Михаил, Моисей, Николай, Поликарп, Сергей.
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