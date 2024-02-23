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Какой праздник 23 февраля: что сделать для счастья, у кого день Ангела

Какой сегодня праздник (unsplash.com)
Автор: Людмила Жукова

23 февраля 2024 года верующие вспоминают священномученика Поликарпа, епископа Смирнского. Он был учеником апостола Иоанна, христианского мученика.

О том, что можно и категорично нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Традиции этого дня

Главное событие этого дня связано с праздником святого Поликарпа, епископа Смирны, который в возрасте сорока лет умер мученической смертью: его сожгли на костре за веру. Язычники привязали владыку к столбу и подожгли огонь под ним.

Однако произошло чудо: пламя окружило Поликарпа, стоявшего посередине, словно золото, очищенное от всего земного. Он светился сквозь пламя, а вокруг него распространялся чудесный запах. После того, как язычники пронзили его тело, из которого вылилось такое количество крови, что огонь немедленно погас.

Также существуют важные приметы в этот день:

  • Если сорока лезет под крышу, ждите вьюгу.
  • Если соломина, уложенная на поверхность снега, проваливается через сугробы, то через месяц ожидайте таяния снега.
  • Наши предки заметили, если в этот день погода хорошая, то будет идти дождь.
  • Если птицы строят гнезда на солнечной стороне деревьев и домов, прогнозируется холодное лето и наоборот.
  • Яркие и крутые рога луны указывают на приближение морозов.

Что сегодня нельзя делать

  • Этот день нельзя было начинать с уныния. В противном случае он останется с вами на весь год.
  • Нельзя играть свадьбу. Кто не сыграл свадьбу по сей день, ждали уже к концу весны.
  • Нельзя проводить этот день дома в одиночестве, иначе к лету никто к вам в гости не придет.
  • В этот день нужно развлекаться и радоваться, чтобы будущее было счастливым.

У кого сегодня именины

День ангела празднуют : Александр, Алексей, Антон, Демьян, Иван, Кузьма, Михаил, Моисей, Николай, Поликарп, Сергей.

 

Читайте также, когда празднуем Пасху, Троицу и Рождество в 2024 году.

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