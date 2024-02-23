Яке свято 23 лютого: що зробити для щастя, у кого день Ангела

23 лютого 2024 року віряни згадують священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського. Він був учнем апостола Іоанна, християнського мученика.
Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Головна подія цього дня пов'язана зі святом святого Полікарпа, єпископа Смирни, який у віці сорока років помер мученицькою смертю: його спалили на багатті за віру. Язичники прив'язали владику до стовпа і підпалили вогонь під ним. Однак відбулося диво: полум'я оточило Полікарпа, який стояв посередині, немов золото, очищене від усього земного. Він світився крізь полум'я, а навколо нього розповсюджувався чудовий запах. Після того, як язичники прокололи його тіло, з якого вилилася така кількість крові, що вогонь негайно погас.
День ангела святкують : Олександр, Олексій, Антон, Дем'ян, Іван, Кузьма, Михайло, Мойсей, Микола, Полікарп, Сергій.
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