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Названо самое вредное для здоровья сало, которое лучше не покупать

Новина українською →
Вторник 02 мая 2023 18:46
Названо самое вредное для здоровья сало, которое лучше не покупать Есть вид сала, который очень вреден для здоровья (фото: facebook.com/Kontynent.Kyiv)
Автор: Styler

В Украине сало - культовый продукт и настоящее национальное блюдо. Люди его потребляют в любое время года. Но стоит ли "налегать" на этот пищевой продукт?

Ответ на этот вопрос в своем Instagram дал семейный врач Михаил Цюрак.

В чем польза сала?

Издавна украинцы едят сало. И не зря! Ведь в этом продукте содержится множество питательных веществ. В частности, речь идет о:

  • витамине А - полезен для зрения
  • витамине D - для здоровья костей, зубов и мышц
  • витамине Е - для здоровой кожи
  • витамине К - полезен для работы сердца

Эти витамины полезно влияют на здоровье человека и предотвращают многие заболевания, в частности сердечно-сосудистые.

Однако пользу от сала можно извлечь только тогда, когда потреблять его правильно.

"Салом стоит смаковать, но делать это нужно в меру и с умом", - отмечает семейный врач.

Какое сало наиболее полезно?

Обычно украинцы потребляют сало в таком виде: соленое, копченое, маринованное, вареное и жареное.

По словам врача, наиболее безопасное для здоровья - соленое сало (солонина по-народному).

Дело в том, что при солении сало почти не теряет своих полезных свойств.

А самое вредное сало - какое?

Цуряк отмечает: копченое и жареное сало наиболее вредны для здоровья человека!

При злоупотреблении этими видами сала неизбежно увеличивается риск панкреатита, холецистита, камней в желчном пузыре, увеличенного уровня холестерина в крови и других заболеваний.

Напомним, до этого врач рассказал, кому нельзя есть помидоры.

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