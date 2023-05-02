Названо самое вредное для здоровья сало, которое лучше не покупать
В Украине сало - культовый продукт и настоящее национальное блюдо. Люди его потребляют в любое время года. Но стоит ли "налегать" на этот пищевой продукт?
Ответ на этот вопрос в своем Instagram дал семейный врач Михаил Цюрак.
В чем польза сала?
Издавна украинцы едят сало. И не зря! Ведь в этом продукте содержится множество питательных веществ. В частности, речь идет о:
- витамине А - полезен для зрения
- витамине D - для здоровья костей, зубов и мышц
- витамине Е - для здоровой кожи
- витамине К - полезен для работы сердца
Эти витамины полезно влияют на здоровье человека и предотвращают многие заболевания, в частности сердечно-сосудистые.
Однако пользу от сала можно извлечь только тогда, когда потреблять его правильно.
"Салом стоит смаковать, но делать это нужно в меру и с умом", - отмечает семейный врач.
Какое сало наиболее полезно?
Обычно украинцы потребляют сало в таком виде: соленое, копченое, маринованное, вареное и жареное.
По словам врача, наиболее безопасное для здоровья - соленое сало (солонина по-народному).
Дело в том, что при солении сало почти не теряет своих полезных свойств.
А самое вредное сало - какое?
Цуряк отмечает: копченое и жареное сало наиболее вредны для здоровья человека!
При злоупотреблении этими видами сала неизбежно увеличивается риск панкреатита, холецистита, камней в желчном пузыре, увеличенного уровня холестерина в крови и других заболеваний.
Напомним, до этого врач рассказал, кому нельзя есть помидоры.
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