Врач рассказал всю правду о помидорах и сообщил, кому их есть нельзя
Помидор – растение, завезенное к нам из Латинской Америки, и уже не первый век растет на огородах многих украинцев. Кто-то называет помидор овощем, кто-то – ягодой, но от этого его польза не уменьшается.
Какие полезные вещества содержат помидоры рассказал в Instagram семейный врач Михаил Цуряк.
Что полезного в помидорах
Витамин С. Его в помидоре даже больше, чем в лимоне.
Витамин А. Больше всего его содержится, как ни странно, именно в черных томатах.
Калий. Незаменимый микроэлемент для работы сердца и для предупреждения мышечных судорог.
Ликопен. Антиоксидант, обладающий уникальными свойствами. Предупреждает возникновение ожирения, злокачественных опухолей, инфарктов и инсультов. Может улучшить потенцию у мужчин (положительно влияет на работу простаты).
Кому нельзя есть помидоры
Практически при всех хронических болезнях можно и нужно есть помидоры. Исключение составляет как бы аллергическая реакция на помидоры.
С осторожностью нужно употреблять помидоры при повышенной кислотности в желудке, в таких случаях лучше предпочесть мясистые сорта томатов со сладковатым привкусом.
Напомним, до этого врач рассказала, нужно ли обязательно есть супы.
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