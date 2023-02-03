Яке покарання загрожує ухилянтам від мобілізації: відповідь експерта

Особі, яка підлягає призову, але відмовляється від виконання військового обов'язку, згідно із законодавством України, загрожує адміністративний штраф або, за певних обставин, кримінальна відповідальність, тобто ув'язнення.

Про це розповів начальник Печерського територіального центру комплектування та соціальної підтримки міста Києва полковник Сергій Калугін під час брифінгу в Military Media Center.

Яке покарання загрожує ухилянтам від мобілізації

"Покарання настає залежно від скоєного правопорушення. У разі, якщо потенційний призовник відмовляється ставити підпис про отримання повістки, то вимоги до нього можуть бути доведені у присутності свідків", - заявив чиновник.

Також Калугін пояснив, що до особи, яка підлягає призову та відмовляється виконувати правила військового обліку, може застосовуватись відповідальність згідно із законодавством України.

Наприклад, якщо це ухилення від повістки для звірки військово-облікових даних, то застосовується адміністративна відповідальність.

Якщо військовозобов’язаний прийшов звірку військово-облікованих даних, медичну комісію для призову й уникнув відправлення до лав ЗС України у військову частину, тоді є всі підстави для кримінальної відповідальності.

Нагадуємо, що адміністративна відповідальність - штрафи від 510 до 1700 грн, кримінальна відповідальність - це стаття 336 Карного кодексу України "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період" карається позбавленням волі від 3 до 5 років.

Сергій Калугін наголосив, що зараз немає так званих хвиль мобілізації: вона триває від початку повномасштабного вторгнення Росії, тобто з 24 лютого 2022 року.

Також він нагадав, що мобілізації підлягають всі військовозобов’язані чоловіки призовного віку від 18 до 60 років, які можуть проходити військову службу за станом здоров’я.

Розшуком ухилянтів від мобілізації повинна займатися Національна поліція.