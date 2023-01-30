Украинцам выдают "новые" повестки. Что делать, если вам вручили "старую": ответ адвоката

В Украине от 30 декабря 2022 выдают "новые" повестки. Они составлены на бланках нового образца и отличаются несколькими пунктами.

О том, что делать, если вручили "старую" повестку и может ли призывник отказаться от нее, объяснил адвокат Гула в YouTube.

Что делать, если вам вручили "старую" повестку

"Ознакомьтесь сразу. Посмотрите, это новый бланк, который сформирован после 30 декабря, потому что там указано. Если нет - все. Извините, вы раздаете утративший силу документ", - отметил адвокат.

По словам Гулы, в таком случае призывник имеет право отказаться от получения повестки и составить акт отказа в присутствии двух понятых с таким объяснением: "Поскольку повестка была выписана на утратившем силу бланке, я отказываюсь от ее получения".

"Сейчас такие вопросы ко мне приходят: "Проедьте с нами, мы вам дадим "новую" повестку или какую-нибудь там". Люди, вы не должны ехать. Никто незаконно ограничивать ваши права и свободы не имеет права. Это незаконное лишение свободы", - разъяснил эксперт.

Чем отличается "новая" повестка от "старой"

Первое отличие - в названии. Вместо военных комиссариатов - территориальные центры.

Также увеличилось количество документов, которые необходимо принести в центр комплектования для уточнения своих данных. К паспорту, военному билету и прописному нужно еще добавить идентификационный номер.

В повестку нового образца добавили еще пункт, в котором говорится, что военнообязанный будет нести ответственность, если не явится в пункт без уважительной причины. В старых бланках было указано, что если человек не прибудет, то будет подлежать административному наказанию.

Законно ли вручать незаполненную повестку

Адвокат объяснил, что незаполненная повестка - не адресована вам. Поэтому человек имеет право отказаться от ее получения.

"Потому что повестка, она адресная, она вручается конкретному лицу, она должна быть прописана. Берите двух понятых, пишите акт отказа. Поскольку эта повестка не была выписана мне... Когда мне будет выписана - вопросов нет", - добавил Гула.