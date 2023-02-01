Правила вручения повесток во время военного положения: что нужно знать
В Украине повестку в военкомат могут вручить в любом публичном месте - в торговом центре, на заправке, на блокпостах или стоянках. Однако не все украинцы знают основные правила вручения повесток.
Что нужно знать обязательно о таких правилах, рассказал адвокат Джамал Стеценко для Vikna.
Мобилизуют всего лишь 5%
По словам Стеценко, повестки будут вручать в общественных местах и в дальнейшем. Об этом говорил и начальник управления персоналом ВСУ Роман Горбач. И будут продолжать использовать такой метод до тех пор, пока мужчины не начнут сами регулярно приходить в ТЦК и уточнять необходимые данные. Однако из всех мужчин, которым вручают повестки, призывают на службу всего 5%.
Адвокат отмечает, что практика вручения повесток на блокпостах, в метро, на заправках и других людных местах - не противоречит закону.
Правила вручения повесток
Вручение повесток проводится через органы местного самоуправления, руководителей предприятия, учреждений, организаций.
Повестки могут вручаться должностными лицами территориальных центров комплектации и социальной поддержки по месту жительства, по месту работы, а также на улице и блокпостах.
В законе не запрещено вручать повестки в любом месте, после установления личности.
А в каких случаях точно мобилизуют?
Как подчеркивает Стеценко, повестка - это по сути проверка учетных данных, в первую очередь. А также - прохождение медицинского осмотра для определения пригодности.
Если человек не явится по повестке в указанное время во время военного положения, то штраф может составить от 1700 до 3400 гривен.
Национальная полиция имеет право задерживать военнообязанных и доставлять их в территориальный центр комплектования (ст. 259 и 262 КУАП, ч. 3, ст. 38 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе").
Кроме того, по ст. 336 УК Украины предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от призыва. Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.
А можно ли повестку обжаловать
Оспорить вручение повестки нельзя - так как этот документ по сути является извещением о необходимости выполнить воинскую обязанность в соответствии с законом.
Главный военком Киева Юрий Максимов подчеркнул, что повестку следует ждать всем военнообязанным гражданам Украины. При этом сообщить о мобилизации звонком - имеют право, а о призыве - нет, это юридическая процедура.
Алгоритм действий после вручения повестки
После вручения повестки необходимо явиться в ТЦК или СП, если она:
- вручена работником ТЦК и СП, где вы состоите на учете
- вручена представителем местных властей или работодателем
- в повестке есть подпись, печать руководителя ТЦК и СП по месту учета, в ней есть цель визита, правильно указаны персональные данные и вы при получении ее подписали.
Что нужно еще знать о повестках
1. Если вы не можете быть призванными, то при себе всегда у вас должен быть документ, который это подтверждает. Например: статус инвалидности, непригодность, ограниченная непригодность. Если такие документы недоступны или утеряны, их необходимо восстановить.
2. Не пытайтесь решить ситуацию неправомерным способом. Не предлагайте взятки и так далее. Внимательно слушайте всю информацию, читайте все, что пишут о повестках и призывах.
3. Телефонный звонок не может считаться повесткой. Если вы зарегистрированы и вам выдали памятку, что нужно встать на учет, то это не повестка и такая памятка не создает правовые обязательства.
4. Повестка должна быть подписана руководителем ТЦК, в которой человек прописан. Она должна быть выписана на конкретное лицо и до момента подписи. То есть, случаи, когда штампуют пачки пустых повесток, а потом приходят в гостиницы, квартиры или на улицах и вручают их людям - это незаконно.
5. При вручении повестки не имеют права насильственно доставлять в ТЦК. Могут предложить сесть в автобус и проехать с ними, но вы имеете право отказаться и сообщить, что придете в определенное время добровольно.
6. Если вас пытаются доставить в военкомат силой, то это уголовное преступление (ст. 146 УК). Фиксируйте это на видео, а потом обращайтесь в полицию и к адвокату.
7. Каждый человек имеет право объяснить, что хочет поехать в город, где он прописан, там встать на учет, мобилизоваться в своем военкомате, где находится его личное дело. Особенно это касается офицеров запаса, проходивших военную кафедру.
8. С представителями военкоматов следует обращаться спокойно, уравновешенно, опираться на законы и документы.
9. Если есть проблемы в работе ТЦК, то можно звонить на горячие линии:
0 800 500 410
0 800 500 442
Кстати, ранее мы писали о том, могут ли вам угрожать при отказе от повестки или задерживать.
А еще рассказывали о том, что нужно знать об учете военнообязанных украинцев, которые находятся за границей.