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Что и как нужно есть, чтобы быть счастливым: ответ эксперта из Гарварда

Воскресенье 22 сентября 2024 19:00
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Что и как нужно есть, чтобы быть счастливым: ответ эксперта из Гарварда Как нужно питаться, чтобы чувствовать себя счастливыми (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Существует много диет для вашего здоровья, но есть ли какой-то особый способ питания, чтобы повысить или сохранить счастье?

На этот вопрос дает ответ РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущего эксперта по счастью Артура Брукса CNBC.

В чем заключается питание для счастья

По словам Брукса, также являющегося инструктором курса Гарвардского университета об управлении счастьем, употребление пищи в целом активирует участки мозга, отвечающие за чувство удовольствия.

"Но чтобы стимуляция всей этой системы вышла за рамки простого удовольствия и стала источником счастья, нам нужно его испытать", - добавил он.

Брукс глубоко погрузился в разные исследования, чтобы собрать элементы того, что он называет "диетой высочайшего счастья". И он обнаружил, что удовольствие от еды зависит не от того, что вы едите, а от того, как вы едите.

Одним из факторов счастья, связанных с пищей, выделяемым Бруксом, является важность трапезы с другими людьми.

Согласно исследованиям, проведенным в Азии, еда в компании и незабываемые впечатления во время еды связаны с увеличением счастья.

Советы для счастливого питания

Меняйте продукты, которые вы едите, особенно потребляйте больше белков и здоровых жиров, чем углеводов

  • Умеренно употребляйте алкоголь
  • Употребляйте меньше обработанных продуктов, таких как рафинированные сладости и вредная пища
  • Избегайте ожирения
  • Ешьте в одно и то же время и не на ходу.

Читайте также, эти семь "вредных" продуктов оказываются совсем не таковыми.

Раньше мы писали о продукте №1, от которого нужно держаться как можно дальше.

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