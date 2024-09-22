Что и как нужно есть, чтобы быть счастливым: ответ эксперта из Гарварда
Существует много диет для вашего здоровья, но есть ли какой-то особый способ питания, чтобы повысить или сохранить счастье?
На этот вопрос дает ответ РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущего эксперта по счастью Артура Брукса CNBC.
В чем заключается питание для счастья
По словам Брукса, также являющегося инструктором курса Гарвардского университета об управлении счастьем, употребление пищи в целом активирует участки мозга, отвечающие за чувство удовольствия.
"Но чтобы стимуляция всей этой системы вышла за рамки простого удовольствия и стала источником счастья, нам нужно его испытать", - добавил он.
Брукс глубоко погрузился в разные исследования, чтобы собрать элементы того, что он называет "диетой высочайшего счастья". И он обнаружил, что удовольствие от еды зависит не от того, что вы едите, а от того, как вы едите.
Одним из факторов счастья, связанных с пищей, выделяемым Бруксом, является важность трапезы с другими людьми.
Согласно исследованиям, проведенным в Азии, еда в компании и незабываемые впечатления во время еды связаны с увеличением счастья.
Советы для счастливого питания
Меняйте продукты, которые вы едите, особенно потребляйте больше белков и здоровых жиров, чем углеводов
- Умеренно употребляйте алкоголь
- Употребляйте меньше обработанных продуктов, таких как рафинированные сладости и вредная пища
- Избегайте ожирения
- Ешьте в одно и то же время и не на ходу.
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