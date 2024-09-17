Эти семь "вредных" продуктов оказываются совсем не такие: список

Ряд ультраобработанных продуктов, которые вы, возможно, полагали, что они вредны, на самом деле можно включать в ваш ежедневный рацион.

Какие именно это продукты, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на British Health Foundation .

Что мы знаем об ультраобработанных продуктах

Ультраобработанные продукты (UPF), такие как торты, печенье и готовые блюда, часто содержат высокий уровень насыщенных жиров, соли и сахара. Британский фонд здравоохранения рекомендует сократить такую пищу, чтобы поддерживать здоровое питание.

Однако новое Гарвардское исследование показало, что некоторые из этих продуктов могут быть не такими плохими, как другие. На самом деле, ученые считают, что обработанная пища не обязательно означает, что она вредна для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Какие продукты не так вредны, как вы думали

Консервированная фасоль

Некоторые сорта запеченной фасоли в супермаркете можно считать ультраобработанными, поскольку они наполнены модифицированным крахмалом и фруктозными сиропами. Но они могут быть богаты белком и клетчаткой, поэтому при выборе продукта следует ориентироваться на банки с наименьшим количеством добавок.

Соусы на томатной основе

Любимый итальянскими поклонниками томатный соус является идеальным дополнением к спагетти болоньезе. По словам диетолога Сэма Райса, он наполнен антиоксидантами, минералами и витаминами. Однако он сказал, что многие соусы содержат большое количество добавленного сахара и соли, поэтому важно проверить ингредиенты, прежде чем делать покупку. Еще один полезный вариант соуса – использовать консервированные помидоры.

Арахисовая паста

Часто спреды считаются одними из худших пищевых продуктов, но арахисовая паста - это не опасный продукт. В ней высоко содержание белка и она содержит некоторые хорошие здоровые жиры. Однако смотрите на этикетку, чтобы убедиться, что в ней нет добавленного масла и жира, особенно пальмового масла.

Цельнозерновые хлопья

Цельнозерновые хлопья содержат клетчатку, полезную для кишечника, витамины и минералы. Однако важно проверять ингредиенты, покупая хлопья, поскольку многие из них содержат высокий уровень сахара.

Фруктовый йогурт

В исследовании сообщили, что йогурты могут оградить от инсультов и инфарктов. Но ферментированные виды, включая греческие йогурты, кефиры и натуральные йогурты, лучшие, по словам доктора Амати. Кроме того, йогурт с джемом и пробиотическим основанием также должен быть здоровым, но люди должны избегать любых йогуртов, содержащих много сахара.

Белый хлеб может содержать консерванты, растительные масла и эмульгаторы. Однако цельнозерновой хлеб, содержащий семена и зерна, насыщен клетчаткой и витаминами, а также содержит белок.

Обезжиренный попкорн

Может показаться, что он бесполезен длительный срок хранения, но обезжиренный попкорн – это не только вкусная закуска; он также имеет очень мало калорий и может быть очень сытным и богатым клетчаткой.